ইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলে

পবিত্র কোরআন। ছবি: সংগৃহীত

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো ইমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভ করা। দুনিয়ার সব অর্জন, খ্যাতি কিংবা সম্পদ মৃত্যুর পর মূল্যহীন হয়ে যায়, যদি ইমান না থাকে। একজন মোমিনের কামনা হওয়া উচিত, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে মৃত্যু হওয়া।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, তেমন ভয় কর এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মরো না।’ (সুরা আলে ইমরান: ১০২)

এমন ইমানি মৃত্যুর জন্য কিছু নির্দিষ্ট আমল ও চর্চা রয়েছে, যেগুলো একজন মুসলমানকে আখিরাতে সফলতার দিকে পরিচালিত করে। নিচে সে রকম ১০টি গুরুত্বপূর্ণ আমল তুলে ধরা হলো:

  • ১. কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা: চোখ পাপের প্রথম দরজা। হারাম দিকে তাকানো অন্তরকে দূষিত করে এবং ইমানকে দুর্বল করে তোলে। কোরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ‘মোমিনদের বলো, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে।’ (সুরা নুর: ৩০)
  • ২. নিয়মিত মিসওয়াক করা: মিসওয়াক নবীজির (সা.) অত্যন্ত প্রিয় সুন্নত। এটি শুধু দাঁতের পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং তা ইবাদতের পবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং ফেরেশতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

  • ৩. শুকরিয়া আদায় করা: আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অন্তর নরম হয়, ইমান বৃদ্ধি পায়। কৃতজ্ঞ অন্তর সব সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে।
  • ৪. সদকা করা: দান-সদকা গুনাহ মোচন করে, বিপদ দূর করে এবং কিয়ামতের দিন ছায়া হবে। এটি অন্তরকে নরম করে এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।
  ৬. আল্লাহর সঙ্গে মুহাব্বত রাখা: আল্লাহর ভালোবাসা না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না। এই ভালোবাসা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে এবং তাকে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

  • ৬. আল্লাহর সঙ্গে মুহাব্বত রাখা: আল্লাহর ভালোবাসা না থাকলে ইমান পূর্ণ হয় না। এই ভালোবাসা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে এবং তাকে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।
  • ৭. গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা: তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা ইমানের প্রাণ। যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে, তার অন্তর আলোকিত হয় এবং মৃত্যুতে কালিমার তৌফিক পায়।
  • ৮. অধিক দোয়া করা: দোয়া ইমানের প্রকাশ। দোয়া করলে মানুষ সব সময় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকে। নবীজি (সা.) বলেন, ‘দোয়া ইবাদতের মূল।’ (জামে তিরমিজি)
  • ৯. অধিক কালিমা পাঠ করা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—এই কালিমা মুখে ও অন্তরে যত বেশি থাকবে, মৃত্যুর সময় তা উচ্চারণ সহজ হবে। নবীজি বলেন, ‘যার শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, সে জান্নাতে যাবে।’ (সুনানে আবু দাউদ)
  • ১০. আজানের জবাব দেওয়া: আজান ইসলামের প্রতীক। তার জবাব দেওয়া সুন্নত এবং বরকতময়। এতে গুনাহ মাফ হয় এবং আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

এই দশ আমল একজন মুসলমানের জীবন আলোকিত করে এবং মৃত্যুকে ইমানদার বানিয়ে তোলে। প্রতিদিনের জীবনে এগুলো চর্চা করলে ইমানের ওপর অটল থাকা সহজ হয় এবং আখিরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়।

সূত্র: খুতুবাতে জুলফিকার–২৭/১৮৮-২০৬

