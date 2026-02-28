যেসব কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহকারে পানাহার, যৌন সম্ভোগ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়। তবে অসাবধানতাবশত বা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়। নিচে রোজা ভঙ্গের প্রধান ও সূক্ষ্ম কারণগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
সাধারণত এই তিনটি কাজ করলে রোজা সরাসরি ভেঙে যায়: ১. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু খাওয়া। ২. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পান করা। ৩. রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।
প্রধান কারণ ছাড়া আরও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে রোজা ভেঙে যায়, যা আমাদের অনেকেরই অজানা:
ভুল ধারণার কারণে ভুল: ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর ‘রোজা ভেঙে গেছে’ মনে করে পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।
ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য: বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা বা অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা।
অখাদ্য বস্তু গ্রহণ: কাঁচা চাল, আটার খামির বা অতিরিক্ত লবণ একসঙ্গে খাওয়া। এ ছাড়া কাঠ, লোহা, পাথর, মাটি, কয়লা বা কাগজের মতো বস্তু (যা সাধারণত খাওয়া হয় না) গিলে ফেলা।
মুখের ভেতর রক্ত বা থুতু: দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার পর যদি রক্তের পরিমাণ থুতুর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে। এ ছাড়া নিজের থুতু হাতে নিয়ে পুনরায় তা গিলে ফেললেও রোজা নষ্ট হয়।
প্রাকৃতিক পরিস্থিতি: বৃষ্টির ফোঁটা বা বরফের টুকরা খাদ্যনালির ভেতরে চলে গেলে।
বমি করা: ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করা অথবা বমি আসার পর তা পুনরায় গিলে ফেলা।
জোরপূর্বক কিছু খাওয়ানো: কাউকে যদি জোরজবরদস্তি করে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো হয়, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে।
ভোরে পানের অবশিষ্টাংশ: মুখে পান বা অন্য কিছু নিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং ওই অবস্থায় সেহরির সময় শেষ হয়ে যাওয়া।