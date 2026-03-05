হোম > ইসলাম

হুসাইন আহমাদ মাদানি: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসেনানী

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী

শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্ববিখ্যাত হাদিস বিশারদ, আধ্যাত্মিক সাধক এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সিপাহসালার।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

১৮৭৯ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আনাও জেলার বাঙ্গর মৌ নামের গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ ছিলেন একনিষ্ঠ আল্লাহওয়ালা মানুষ। পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়ে মাত্র সাড়ে ছয় বছরে তিনি দরসে নেজামির কঠিন পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান: মদিনা থেকে দেওবন্দ

১৮৯৯ সালে পড়াশোনা শেষ করে তিনি সপরিবারে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। তাঁর ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর নির্দেশ ছিল—‘কখনো পড়ানো ছাড়বে না।’ ওস্তাদের এই অমূল্য উপদেশ তিনি আমৃত্যু পালন করেছেন।

  • মসজিদে নববিতে অধ্যাপনা: তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর মসজিদে নববিতে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে হাদিসের পাঠদান করেন।
  • দেওবন্দের শায়খুল হাদিস: পরে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস হিসেবে নিযুক্ত হন।
  • সিলেটের সঙ্গে সম্পর্ক: বাংলাদেশের সিলেটের জামেয়া কাসেমুল উলুম দরগাহ মাদ্রাসায় তিনি প্রায় ছয় বছর শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন, যা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে এক অনন্য পাওয়া।

রেশমি রুমাল আন্দোলন ও মাল্টার কারাজীবন

ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে শায়খুল হিন্দের নেতৃত্বে পরিচালিত রেশমি রুমাল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই অপরাধে ব্রিটিশরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভূমধ্যসাগরের মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করে।

বিপ্লবী চেতনা: ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মাল্টার কারাগারে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেও তিনি বলেছিলেন—‘এই কারাগার আমার জন্য মাদ্রাসা, যেখানে আমি স্বাধীনতার পাঠ পেয়েছি।’

মুক্তিসংগ্রামের ফতোয়া ও জনজাগরণ

কারাগার থেকে ফিরে তিনি ঘোষণা করেন—‘হিন্দুস্তানের আজাদি আন্দোলন ইসলামি জিহাদেরই অংশ।’ তাঁর এই একটি ফতোয়া লাখ লাখ মুসলিম যুবককে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজপথে নামিয়ে এনেছিল। তিনি মিম্বার থেকে বিপ্লবের ডাক দিতেন এবং জনসভায় অগ্নিঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে জনতাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন।

জ্বলন্ত বিপ্লবী ও সমাজসংস্কারক

মাওলানা মাদানি (রহ.) বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর লড়াই। তিনি ছিলেন একাধারে আধ্যাত্মিক পীর ও তুখোড় রাজনীতিবিদ। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও অকুতোভয় নেতৃত্ব আজও প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মানুষের হৃদয়ে চিরভাস্বর।

