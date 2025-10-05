হোম > ইসলাম

আধ্যাত্মিক সম্রাট আবদুল কাদির জিলানি (রহ.)

ফয়জুল্লাহ রিয়াদ

ফাইল ছবি

আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) ইতিহাসের অন্যতম শ্রদ্ধেয় সুফিসাধক ও আলেম। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির ইবনে মুসা জিলানি। তিনি ৪৭০ হিজরিতে (১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) ইরানের জিলান প্রদেশের কাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলবর্তী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ‘জিলান’ প্রদেশের প্রতি লক্ষ রেখেই তাঁকে ‘জিলানি’ বলা হয়।

শৈশবেই তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জনের অদম্য আগ্রহ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রস্ফুটিত হয়। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী। তিনি বাগদাদে গিয়ে ইসলামি জ্ঞানচর্চা শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে তফসির, হাদিস, ফিকহ (ইসলামি আইন)-সহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।

আবদুল কাদির জিলানি ষষ্ঠ শতকের শ্রেষ্ঠ আলেম, হাম্বলি মাজহাবের উল্লেখযোগ্য ফকিহ ও তাসাউফের প্রসিদ্ধ সুফিসাধক ছিলেন। বাগদাদের লোকজন দলে দলে তাঁর নসিহত শুনতে আসত। তাঁর বয়ান-বক্তৃতা এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী এবং হৃদয়ছোঁয়া ছিল—মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনকে আমূল বদলে দিত। সুফিবাদের কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আজগুবি গল্পের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে ‘গুনিয়াতুত তালিবিন’ এবং ‘ফাতহুর রব্বানি’ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) নিয়মিত কোরআন, হাদিস ও ইসলামি ফিকহের দরস প্রদান করতেন। হাম্বলি এবং শাফেয়ি মাজহাবে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎকালীন অধিকাংশ বড় আলেম এমনকি নুরুদ্দিন জেনকি ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বিশেষ কয়েকজন উপদেষ্টাও সরাসরি তাঁর ছাত্র ছিলেন।

তাঁর দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনায় যা পাওয়া যায় তা হলো, তিনি লম্বাটে গড়ন, আভিজাত্যপূর্ণ প্রশস্ত চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। গায়ের রং হালকা তামাটে, দাড়ি লম্বা ও মাঝারি ধরনের ঘন ছিল।

আবদুল কাদির জিলানি ১১ রবিউল আখির (রবিউস সানি) ৫৬১ হিজরিতে (১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি) ইন্তেকাল করেন। বাগদাদেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আজও শতসহস্র মানুষ তাঁর সমাধিস্থল জিয়ারত করতে যায়।

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৫ অক্টোবর ২০২৫

আংশিক নয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামই মুক্তির পথ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৪ অক্টোবর ২০২৫

অভুক্তের ক্ষুধা ও বিপদগ্রস্তের সংকটে মুমিনের করণীয়

শিশুর নাম ‘বিসমিল্লাহ’ রাখা যাবে কি

রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা: কর্তব্য ও আমল

অমুসলিমদের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৩ অক্টোবর ২০২৫

সমুদ্র ও নৌশিল্পে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা