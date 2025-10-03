রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা: কর্তব্য ও আমল

ইসলামের প্রতিটি দিন ও মাসের রয়েছে নিজস্ব মাহাত্ম্য। হিজরি সনের চতুর্থ মাস হলো রবিউস সানি বা রবিউল আখির। বিশেষ করে এই মাসের দ্বিতীয় জুমা মুসলিম সমাজে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
জুমাবারের মর্যাদা
আল্লাহ তাআলা সপ্তাহের মধ্যে জুমাবারকে সর্বোত্তম দিন হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। কোরআনে সুরা জুমুআ, আয়াত ৯-এ বলা হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করো।’
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার।’ তাই যেকোনো মাসের জুমা, বিশেষ করে রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা, বরকতময় ও মহিমান্বিত।
জুমার দিনে করণীয় আমল
১. জামাতে জুমার নামাজ আদায় করা ও খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা।
২. ফরজ নামাজ আদায় করা, যা ইসলামের মূল ভিত্তি।
৩. কোরআন তিলাওয়াত করা—নিজের, পরিবারের ও মৃত মুসলমানদের জন্য ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে সুরা কাহাফ পাঠ করা, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুরা কাহাফ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়কে আলোকিত করে দেন।
৪. দরুদ শরিফ ও ইস্তিগফার বেশি পড়া, নবীজি (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৫. আসরের পর দোয়া করা, জুমার দিনে আসরের নামাজের পর এমন একটি সময় আসে যখন দোয়া কবুল হয়, তাই এ সময় আল্লাহর কাছে যা কিছু প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া তুলে ধরা হলো—
এক. দুনিয়া-আখেরাতে সর্বাধিক কল্যাণ লাভের দোয়া: ‘রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আজাবান্নার।’
দুই. উত্তম জীবন যাপনের দোয়া: ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল হুদা; ওয়াত তুক্বা; ওয়াল আফাফা; ওয়াল গিনা।’
তিন. মা-বাবাসহ সব মুমিনের জন্য দোয়া: ‘রব্বানাগ-ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।’
৬. গরিব ও দুঃখীদের সাহায্য করা, যেমন—দান-সদকা, খাবার বিতরণ ও সহায়তা প্রদান।
৭. নেকজনদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, তাঁদের ইলম, তাকওয়া, ত্যাগ ও নৈতিকতা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা।
পরিশেষে, রবিউস সানির দ্বিতীয় জুমা আমাদের জন্য আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের সুযোগ। জুমার বিশেষ দোয়া ও আমল আমাদের জীবনে বরকত এবং শান্তি বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল কবুল করুন, সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং উভয় দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।