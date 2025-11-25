হোম > ইসলাম

ভূমিকম্পের সময় ছাত্রদের আগলে রাখায় মাদ্রাসাশিক্ষককে সম্মাননা

ইসলাম ডেস্ক 

শফিকুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

২১ নভেম্বর শুক্রবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় এক মাদ্রাসার শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পরম মমতায় আগলে রেখে অনন্য দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই শিক্ষকের নাম হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলাম।

ভূমিকম্পে মুমিনের ৫ করণীয়

সেই ভয়ানক মুহূর্তেও প্রকৃত শিক্ষকের পরিচয় দিয়ে ছাত্রদের একসঙ্গে জড়ো করে যথাসাধ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করে প্রশংসায় ভেসেছিলেন তিনি। এই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য সেদিন সবার মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

জানা যায়, দায়িত্ব ও আমানত রক্ষার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টিকারী এই শিক্ষককে তাঁর বিরল সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘সাধারণ আলেম সমাজ’-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সাধারণ আলেম সমাজের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক সেলের সম্পাদক আকিফ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাওলানা শফিকুল ইসলামের কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই সম্মাননা দেন।

ভূমিকম্প সম্পর্কে কোরআনে যা বলা হয়েছে

প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন সাধারণ আলেম সমাজের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি সাইফুল ইসলাম এবং ফতোয়া সেলের সহসম্পাদক মুফতি নজরুল ইসলাম। তাঁরা হাফেজ মাওলানা শফিকুল ইসলামের এমন মানবিক ও দায়িত্বশীল কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

সম্পর্কিত

২০ বছরের প্রচেষ্টায় হাফেজ হলেন ৭০ বছরের নারী

মাত্র ১৩ মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের মাকসুদ

যে গুণ মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বানায়

যে কারণে শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

জবানের অপব্যবহার থেকে বাঁচার ৬ উপায়

যে ১০ বিষয়কে কিয়ামতের আলামত বলেন নবীজি (সা.)

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ নভেম্বর ২০২৫

ইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলে

ভূমিকম্পে মুমিনের ৫ করণীয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা