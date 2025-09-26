হোম > ইসলাম

আপনার জিজ্ঞাসা

হাফ হাতা পোশাক পরে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

মুফতি শাব্বির আহমদ

ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: অনেক সময় গরমের কারণে আমরা হাফ হাতা শার্ট, গেঞ্জি বা টি-শার্ট পরে নামাজ আদায় করি। কেউ কেউ আবার স্যান্ডো গেঞ্জি পরে নামাজ আদায় করে থাকেন, যেখানে কাঁধ খোলা থাকে। এ অবস্থায় নামাজ আদায় করলে তা কি শুদ্ধ হবে?

মুরসালিন তালুকদার, শরীয়তপুর

উত্তর: হ্যাঁ, হাফ হাতা শার্ট, গেঞ্জি বা টি-শার্ট পরে নামাজ আদায় করা যাবে এবং তা শুদ্ধ হবে। নামাজ না হওয়ার কোনো কারণ এতে নেই। পুরুষের জন্য নামাজের সময় শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরজ, তা হলো নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। এই অংশটুকু ঢাকা থাকলে নামাজ আদায় হয়ে যায়।

তবে নামাজের সময় কাঁধ ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। যদি কেউ স্যান্ডো গেঞ্জি বা এমন কোনো পোশাক পরে নামাজ আদায় করেন, যেখানে কাঁধ খোলা থাকে, তাহলে তাঁর নামাজ মাকরুহ হবে। এই পোশাকে নামাজ আদায় করা অনুত্তম। এর কারণ হলো, নামাজে আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তাই এ সময় সাধ্যমতো মার্জিত ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা উচিত।

কোরআনে বলা হয়েছে, ‘হে আদমসন্তান, প্রতি নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।’ (সুরা আরাফ: ৩১)। হাদিসেও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন এক কাপড় পরে এমন অবস্থায় নামাজ আদায় না করে যে তার কাঁধে ওই কাপড়ের কোনো অংশ নেই।’ (সহিহ বুখারি: ৩৫২, সহিহ মুসলিম: ৫১৬)

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, শুধু সতর ঢেকে রাখা যথেষ্ট নয়, বরং সুযোগ থাকলে মার্জিত ও পূর্ণ পোশাক পরিধান করা উত্তম। যদি কেউ নামাজে এমন হাফ হাতা শার্ট বা টি-শার্ট পরে, যা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিধানের উপযুক্ত; তাতে নামাজ মাকরুহ হবে না। তবে অতিরিক্ত আঁটসাঁট বা পাতলা পোশাক পরে নামাজ আদায় করা অনুচিত।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

সম্পর্কিত

রবিউস সানি মাসের প্রথম জুমা: ইবাদত ও বরকতের বিশেষ সুযোগ

ইসলামে খেলাধুলা: উদ্দেশ্য ও সীমারেখা

চলছে ইসলামি বইমেলা, পাঠকের নজর কাড়ছে সিরাত গ্রন্থ

সময়কে ইবাদতে রূপান্তর: রবিউস সানির বার্তা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত নবী-রাসুলগণের দোয়া

শান্তি ও ন্যায়ের আলোকবর্তিকা মহানবী (সা.)

দরুদ পাঠের অনন্য উপকারিতা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মানবজাতির জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার কোরআন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা