হোম > ইসলাম

কোরআনের বর্ণনায় নবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

ইসলাম ডেস্ক 

পবিত্র কোরআন। ছবি: সংগৃহীত

মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও ভালোবাসার এক অনন্য প্রকাশ হলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.), যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ বার্তাবাহক বা নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমন কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না; বরং তা ছিল সৃষ্টির মধ্যে এক নতুন ভোর, যা অজ্ঞতা ও আঁধারের পর্দা সরিয়ে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যা থেকে আমরা তাঁর জীবনের গভীর তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে পারি।

তিনি ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনে আল্লাহর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছেন। মহানবী (সা.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের আমার আয়াত পড়ে শোনায় এবং তোমাদের জীবন শুদ্ধ করে, তোমাদের পবিত্র কোরআন ও প্রজ্ঞার কথা শেখায় এবং যেসব কথা তোমাদের জানা নেই, তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।’ (সুরা বাকারা: ১৫১)

অন্য আয়াতে পৃথিবীজুড়ে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার মিশন নিয়ে মহানবী (সা.)-কে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, ‘তিনি মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও জীবনবিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন; যাতে ইসলামকে সব দ্বীনের ওপর প্রকাশ্য বিজয়ীরূপে স্থাপন করতে পারেন। সাক্ষী ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।’ (সুরা ফাতহ: ২৮)

মানবজাতি পরকালে কীভাবে সফল হবে—তার একটি স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়াই তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সত্যসহ, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে।’ (সুরা বাকারা: ১২৯)। মানুষকে মানবিক গুণাবলির অধিকারী এবং মহান সৃষ্টিকর্তার অনুগত হিসেবে গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ ও জিনকে তাঁর আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মহানবী (সা.)-কে পাঠিয়েছেন তাদের সঠিক পথের দিশা দিতে। তাই তিনি পৃথিবীর জন্য রহমত। আল্লাহ বলেন, ‘আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।’ (সুরা আম্বিয়া: ১০৭)

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

রবিউল আউয়াল: শান্তির বার্তাবাহক এক মাস

রবিউল আউয়াল মাসের দ্বিতীয় জুমা: ইতিহাস, ফজিলত ও ইবাদত

বালাগাল উলা বিকামালিহি

সিরাতের সৌরভে মুখরিত রবিউল আউয়াল

হরিণের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর ঘটনা কি সত্য

হিলফুল ফুজুল: অশান্ত সমাজে শান্তির অঙ্গীকার

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলামের দৃষ্টিতে ডিভোর্স: সমাজ ও পরিবারের করুণ বাস্তবতা

বন্য প্রাণী ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ: ইসলামের নির্দেশনা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা