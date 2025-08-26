হোম > ইসলাম

মানবিকতা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নবীজি (সা.)

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 

মসজিদে নববী, মদিনা। ছবি: সংগৃহীত

রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তাঁর জীবন কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং মানবিক নৈতিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সততা, ধৈর্য, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন।

প্রতিটি মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের কল্যাণ ও আল্লাহর আদেশ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করেছেন। দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর দয়া, পরিপূর্ণ মানবিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা সাঁরা পৃথিবীর জন্য এক অমোঘ দৃষ্টান্ত। তিনি শত্রুর প্রতিও সদয় হতেন, নিজের অধিকার ও স্বার্থে কখনো জোর চালাতেন না।

নবীজির জীবন আমাদের শেখায় যে, সত্য ও ন্যায়পথ অনুসরণ করতে কখনো ভয় পেতে হয় না। ছোট-বড় সব কাজে সততা, পরিশ্রম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। তিনি মুসলিমদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিশারী। পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, নেতৃত্ব ও নৈতিকতা—সব ক্ষেত্রে তাঁর জীবন আমাদের জন্য মডেল।

আমরা যদি তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেই, তবে শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, মানবিক গুণাবলিও বৃদ্ধি পাবে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, অনুসরণ ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন আমাদের সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত করতে সাহায্য করবে।

পরিশেষে বলতে চাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন হলো এক জীবন্ত শিক্ষার গ্রন্থ। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য শিক্ষা এবং তাঁর পথ অনুসরণ করে আমরা সুখ, শান্তি ও ন্যায়ের পথে চলতে পারি।

লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক

