ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পকে সহযোগিতা করতে চান কানাডার ধনকুবের

উত্তর আমেরিকার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল একটি তেল কোম্পানির প্রধান ও কানাডিয়ান ব্যবসায়ী অ্যাডাম ওয়াটারাস এক অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি চান, ভেনেজুয়েলার তেলশিল্প পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের ভারী তেলবিষয়ক কারিগরি অভিজ্ঞতা দিয়ে সহযোগিতা করুক কানাডা।
রয়টার্স বলছে, অ্যাডাম ওয়াটারাস কানাডার তেলশিল্পের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং স্ট্রাথকোনা রিসোর্সেসের নির্বাহী চেয়ারম্যান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার চলমান বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যে এবং ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেল মার্কিন বাজারে কানাডিয়ান তেলের জায়গা দখল করার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্পকে সমর্থনের এই আকাঙ্ক্ষা বিস্ময়কর।
কানাডা বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ। ভেনেজুয়েলার তেলের মতো একই মানের ভারী অপরিশোধিত তেল উৎপাদনে কানাডা বিশ্বে শীর্ষ স্থানে রয়েছে, যা তারা মূলত অয়েল স্যান্ড থেকে সংগ্রহ করে।
ওয়াটারাস বলেন, কয়েক দশক ধরে অয়েল স্যান্ড থেকে তেল উত্তোলনের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে কানাডাই সবচেয়ে যোগ্য দেশ।
ওয়াটারাস মনে করেন, বছরের শেষ দিকে হতে যাওয়া ত্রিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার আগে ট্রাম্পের কাছে এটি কানাডার পক্ষ থেকে একটি বড় সুযোগ হতে পারে।
এক সাক্ষাৎকারে ওয়াটারাস বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা পুনর্গঠনে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় আমরা অনেক বেশি এগিয়ে আছি। আমি মনে করি, আমাদের পক্ষ থেকে এই সহায়তার প্রস্তাব দিলে তারা হয়তো তা গ্রহণ করবে।’
ওয়াটারাস অবশ্য স্পষ্ট করেছেন, স্ট্রাথকোনা ভেনেজুয়েলায় সরাসরি বিনিয়োগ করতে চাইছে না। বরং তাঁর মতে, ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতির কারণে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, ভেনেজুয়েলার তেলশিল্প পুনর্গঠনে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সেই দূরত্ব কমিয়ে আনার এ এক বড় সুযোগ।