যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তুষারঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎহীন লাখো মানুষ, বাতিল ১৩ হাজারের বেশি ফ্লাইট

যুক্তরাষ্ট্রে ধেয়ে আসা এক প্রলয়ংকরী তুষারঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং বিপজ্জনক বরফে প্রধান সড়কগুলো স্থবির হয়ে পড়ায় গতকাল শনিবার থেকে দেশজুড়ে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি মানুষ; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি শীতকালীন ঝড়ের সতর্কবার্তার আওতায় রয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ রকি পর্বতমালা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি এবং হিমশীতল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। সংস্থাটি জনগণকে টানা কয়েক দিন প্রচণ্ড শীতের জন্য প্রস্তুত থাকতে সতর্ক করেছে।
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের আবহাওয়াবিদ অ্যালিসন সান্টোরেলি বলেন, ‘তুষার এবং বরফ গলতে অনেক সময় নেবে এবং এটি খুব দ্রুত যাচ্ছে না। ফলে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হতে পারে।’
শনিবারের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্তত এক ডজন অঙ্গরাজ্যের জন্য জরুরি ঘোষণা অনুমোদন করেছেন এবং আরও অঙ্গরাজ্য এই তালিকায় যুক্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মন্ত্রী ক্রিস্টি নোম জানিয়েছেন, ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এফইএমএ) বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ত্রাণসামগ্রী, কর্মী এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল আগেভাগেই মোতায়েন করেছে। নোম বলেন, ‘আমরা শুধু চাই সবাই সচেতন থাকুক; সম্ভব হলে ঘরেই অবস্থান করুন।’
শনিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় কিছু অঙ্গরাজ্যে কর্মীরা ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুৎ লাইন মেরামতের কাজ শুরু করলেও পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোর কর্মকর্তারা বাসিন্দাদের শেষ মুহূর্তের সতর্কতা জারি করেছেন। পাওয়ার আউটেজ ডট কমের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার শীতকালীন ঝড়ের কবলে পড়া এলাকাগুলোতে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার গ্রাহকের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে টেক্সাস ও লুইজিয়ানায় ৫০ হাজার করে গ্রাহক রয়েছেন।
লুইজিয়ানা সীমান্তের কাছে টেক্সাসের শেলবি কাউন্টিতে বরফের ভারে পাইনগাছ এবং ডালপালা ভেঙে বিদ্যুৎ লাইনের ওপর পড়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শনিবার কাউন্টির ১৬ হাজার বাসিন্দার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েন। নিজের পিকআপ ট্রাক থেকে শেলবি কাউন্টি কমিশনার স্টিভি স্মিথ বলেন, ‘শত শত গাছ উপড়ে পড়েছে এবং রাস্তার ওপর প্রচুর ডালপালা পড়ে আছে। আমার কর্মীরা দ্রুত রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করছে। বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
লুইজিয়ানার ডেসোটো প্যারিসের স্থানীয় শেরিফ অফিসের মুখপাত্র মার্ক পিয়ার্স জানিয়েছেন, সেখানে গাছ পড়ে যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ঘরবাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, ‘গাছের ডালপালা বরফের ভারে মাটির সঙ্গে লেগে আছে। গাছগুলো পুরোপুরি বরফে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।’
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্যমতে, শনি ও রোববার মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় ১৩ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
ওকলাহোমা সিটির উইল রজার্স ওয়ার্ল্ড এয়ারপোর্টে শনিবারের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া রোববারের সকালের ফ্লাইটগুলোও বন্ধ রাখা হয়েছে; তবে কর্মকর্তারা রোববার বিকেল থেকে ওকলাহোমার এই বৃহত্তম বিমানবন্দরে পরিষেবা পুনরায় শুরু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।
ডালাস-ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবার ৭০০-এরও বেশি বহির্গামী ফ্লাইট এবং সমপরিমাণ আগত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। শিকাগো, আটলান্টা, ন্যাশভিল এবং উত্তর ক্যারোলাইনার শার্লট বিমানবন্দরেও ফ্লাইট বিপর্যয় বাড়ছে। শনিবার শেষ বিকেল নাগাদ রোনাল্ড রেগান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে রোববারের জন্য নির্ধারিত প্রায় সব বহির্গামী ফ্লাইট ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে।
জর্জিয়ার কর্মকর্তারা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের শনিবার সূর্যাস্তের আগেই রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার এবং অন্তত ৪৮ ঘণ্টা ঘরে অবস্থানের পরামর্শ দিয়েছেন। অঙ্গরাজ্যের সিনিয়র স্টেট মেটিওরোলজিস্ট উইল ল্যানক্সটন বলেন, জর্জিয়ায় ‘সম্ভবত গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বরফঝড়’ আঘাত হানতে যাচ্ছে, যার পরপরই অস্বাভাবিক নিম্ন তাপমাত্রা দেখা দেবে।