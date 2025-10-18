৯ নম্বর, সহজেই সমাধান করা যাবে: পাক-আফগান যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প

আটটি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন তিনি, এমন দাবি বহুবারই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার সংঘাত নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আবারও সেই দাবির পক্ষে জোর দিলেন তিনি। ইঙ্গিত দিলেন, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আফগানিস্তান-পাকিস্তান সংঘাতের সমাধান করবেন তিনি, এবং এটি হবে তাঁর ‘নম্বর ৯’। এটি তাঁর জন্য ‘সহজেই সমাধানযোগ্য’।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘যদিও আমি বুঝতে পারছি পাকিস্তান আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছে বা কোনো সংঘাত চলছে। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা আমি চাইলে সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারি। আপাতত আমাকে যুক্তরাষ্ট্র চালাতে হচ্ছে, কিন্তু আমি যুদ্ধ সমাধান করতে ভালোবাসি।’
রিপাবলিকান এই নেতা আবারও দাবি করেন, তিনি একাধিক যুদ্ধ সমাধান করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার শান্তিচুক্তিও। যদিও তাঁর এই দাবি ভারত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
ভারতের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সমঝোতা দুই দেশের সামরিক বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশন্সদের (ডিজিএমও) সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।
ট্রাম্প আক্ষেপ করে বলেন, তিনি ‘৮টি যুদ্ধ সমাধান’ করেও নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি, যা তাঁর দাবি অনুযায়ী এক নজিরবিহীন কৃতিত্ব।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আটটি যুদ্ধ সমাধান করেছি। রুয়ান্ডা ও কঙ্গোয় যান, আর ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে কথা বলুন। দেখুন আমরা কতগুলো যুদ্ধ সমাধান করেছি। প্রতিবারই যখন আমি কোনো যুদ্ধ সমাধান করেছি, তখন তারা বলত, “আপনি যদি পরেরটি সমাধান করেন, নোবেল পুরস্কার পাবেন।” আমি নোবেল পাইনি। একজন ভদ্র নারী এটি পেয়েছেন। আমি জানি না তিনি কে, কিন্তু তিনি খুব উদার ছিলেন। এসব ব্যাপারে আমি পাত্তা দিই না। আমি শুধু জীবন বাঁচানো নিয়ে চিন্তা করি। তবে এটা (পাক-আফগান সংঘাত) হবে নম্বর ৯।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমাদের এমন কোনো প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, যিনি একটিও যুদ্ধ সমাধান করেছেন। একটিও না। বুশ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন...কিন্তু আমি কোটি কোটি জীবন বাঁচিয়েছি।’
গত শনিবার (১১ অক্টোবর) রাতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তে ভয়াবহ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর উভয় দেশই দাবি করে, তারা একে অপরের সীমান্তচৌকি দখল ও ধ্বংস করেছে।
তালেবান সরকারের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) কাবুল ও পাকটিকা প্রদেশে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। এ হামলার প্রতিশোধ নিতে শনিবার পাল্টা আক্রমণ করে আফগানিস্তান। এতে অন্তত ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় বলে দাবি করে কাবুল।
অন্যদিকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দাবি করে, তাদের ২৩ জন সেনা শহীদ হয়েছে। তবে পাল্টা হামলায় ২০০ জন তালেবান ও সহযোগী যোদ্ধা নিহত হয়।
এর পর থেকে থেমে থেমে প্রায় চার দিন ধরে এই পাল্টাপাল্টি হামলা চলছিল। সর্বশেষ গত বুধবার দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে সীমান্ত এলাকায় অন্তত ২১ জন নিহত ও আরও অনেকে আহত হন।