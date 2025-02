পল কাপুরকে নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে এত আগ্রহ কেন, কে তিনি?

২০২০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি পরিকল্পনা স্টাফের সদস্য ছিলেন। সেখানে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের ওপর কাজ করেছেন। এর আগে তিনি ক্লেয়ারমন্ট ম্যাককেনা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পল কাপুর দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত প্রকাশনা ‘জিহাদ অ্যাজ গ্রান্ড স্ট্রাটেজি: ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি, অ্যান্ড পাকিস্তানি স্টেট’ (Jihad as Grand Strategy: Islamist Militancy, National Security, and the Pakistani State)।

ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে এবং আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারের জন্য পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামি জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করছে বলে এই বইতে তুলে ধরেছেন কাপুর। তিনি বলেন, এটি রাষ্ট্রের দুর্বলতার চিহ্ন নয়, বরং সুপরিকল্পিত কৌশল।