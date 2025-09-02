ট্রাম্প কি ঠিক আছেন—তাঁর হাতে কী হয়েছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে নানা মতামত ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ দাবি করেছেন, তিনি মারা গেছেন, আবার কেউ বলেছেন গুরুতর অসুস্থ। তবে সাম্প্রতিক ছবি ও কার্যক্রমে এসব গুজব ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকাল ২টায় ওভাল অফিস থেকে এক বিবৃতি দেবেন। মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কিত একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা’ দেবেন। তবে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ট্রাম্পের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিউজউইক জানিয়েছে, গত আগস্ট জুড়ে ট্রাম্প একের পর এক সভা ও কর্মসূচিতে অংশ নিলেও ২৬ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর হঠাৎই তাঁর প্রকাশ্য কর্মসূচি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে টানা কয়েক দিন তাঁকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। এই সুযোগে একদল ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রচারকারী সামাজিক মাধ্যমে নানা দাবি ছড়ায়। একপর্যায়ে ‘ট্রাম্প মারা গেছেন’ এমন হ্যাশট্যাগ দিয়ে লাখ লাখ পোস্টও করা হয় বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে।
তবে গত শনিবার (৩০ আগস্ট) ট্রাম্পকে ভার্জিনিয়ার গলফ ক্লাবে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দেখা যায়। হাতে তাঁর স্বভাবসুলভ লাল টুপি, মুখে স্বাভাবিক হাসি। পরে তিনি ট্রুথ সোশ্যালের এক পোস্টে বলেন, ‘জীবনে কখনো এত ভালো লাগেনি।’
পরদিন রোববারও গলফ খেলতে দেখা যায় তাঁকে। প্রাক্তন ফুটবল কোচ জন গ্রুডেনের সঙ্গেও খেলেন একটি ম্যাচ। সোমবার শ্রমিক দিবসে আবারও গলফ ক্লাবে ফিরে আসেন।
তবে ট্রাম্পকে ঘিরে স্বাস্থ্যগত কিছু প্রশ্ন উঠেছে। গত জুলাইয়ে তাঁর রক্তসঞ্চালনজনিত সমস্যার কথা প্রকাশ করে হোয়াইট হাউস। সাম্প্রতিক ছবিতে তাঁর গোড়ালি ফুলে থাকা এবং হাতে কনসিলার ব্যবহার চোখে পড়েছে। এর মধ্যে গত সপ্তাহে হাতে ক্ষতচিহ্ন দেখা গেলে চিকিৎসক শন বারবাবেলা দাবি করেন—ঘন ঘন করমর্দন ও অ্যাসপিরিন ব্যবহারের কারণেই এমন হয়েছে। তিনি এটিকে ‘সামান্য জখম’ বলে উল্লেখ করেন।
৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সামান্য অনুপস্থিতিও তাই নানা জল্পনা তৈরি করে। বাইডেনের বয়স ও স্বাস্থ্য নিয়ে অতীতে ট্রাম্প নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, যা শেষে ডেমোক্র্যাট নেতার নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে এমন গুজব আরও বেশি আলোচনায় এসেছে।
তবে ছবিগুলো প্রমাণ করে, ট্রাম্প এখনো সক্রিয় রয়েছেন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর আসন্ন ঘোষণা মার্কিন রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।