কারাগারে কী করেন এপস্টেইনের সঙ্গী গিলেইন—দেখা গেল নতুন ভিডিওতে

যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার ও শিশু যৌন পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বর্তমানে কারাগারে আছেন কুখ্যাত এপস্টেইনের সঙ্গী গিলেইন ম্যাক্সওয়েল। কারাগারে তাঁর সময় কীভাবে কাটছে, তা দেখা গেল সম্প্রতি প্রকাশিত এপস্টেইন ফাইলের একটি নতুন ভিডিওতে।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিনে অবস্থিত ‘মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টার’-এর সিসিটিভি ক্যামেরায় ওই ভিডিওটি ধরা পড়েছিল ২০২০ সালের ১ জুলাই।
GHISLAINE MAXWELL CAPTURED PACING RESTLESSLY IN PRISON CELL FOOTAGE pic.twitter.com/y90NeXOuXa— RT (@RT_com) February 6, 2026
ভিডিওতে দেখা যায়, কমলা রঙের কয়েদি পোশাক পরা গিলেইন তাঁর কারা কক্ষে বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু পরিষ্কার করছেন। এরপর তিনি ধীরে ধীরে বিছানার দিকে যান এবং নিজের ডুভেট ও বিছানার চাদর ভাঁজ করতে শুরু করেন। একটি অতিরিক্ত কমলা জাম্পসুট তার বালিশের পাশে রাখা আছে। পরে তিনি চশমা চোখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে একটি বই পড়েন। জিহ্বা বের করে আরাম করে শুয়ে থাকার মধ্য দিয়ে ভিডিওটি শেষ হয়।
ব্রুকলিনের ওই আটক কেন্দ্রটি কঠোর ও নিম্নমানের পরিবেশের জন্য সুপরিচিত। সাবেক ওয়ার্ডেন ক্যামেরন লিন্ডসে এই কারাগারকে ‘যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সমস্যাযুক্ত’ কারাগার হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।
ভিডিওটি ২০২০ সালে ধারণ করা হলেও এটি সম্প্রতি প্রকাশিত এপস্টেইন সম্পর্কিত নথির সঙ্গে ফাঁস হয়েছে। ওই কারাগার থেকে পরে গিলেইনকে ‘ক্লাব ফেড’ নামে পরিচিত টেক্সাসের আরেকটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। টেক্সাসের কারাগারটির পরিবেশও নিম্নমানের। তবে নিউইয়র্কের কারাগারের কঠিন পরিবেশের সঙ্গে তুলনা করে সেই পরিবেশকে ‘অ্যালিস ইন ওন্ডারল্যান্ডের মতো’ স্বপ্নিল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন গিলেইন নিজেই।
গিলেইন ম্যাক্সওয়েল ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিশু যৌন পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং ২০ বছরের সাজা পান। সাজা পাওয়ার পর তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে ক্ষমা বা সাজা হ্রাসের আবেদন করেছেন।