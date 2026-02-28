সৌদি যুবরাজের সঙ্গে শাহবাজ শরিফের ফোনালাপ

ইরানের ওপর ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলা এবং পরবর্তী সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলোতে সৃষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে এক ফোনালাপে তিনি এই আঞ্চলিক উত্তেজনার তীব্র নিন্দা জানান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে শাহবাজ শরিফ জানান, তিনি তাঁর ‘প্রিয় ভাই’ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইরানের ওপর ইসরায়েলি হামলা এবং এর ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে সৃষ্ট বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিষয়ে পাকিস্তানের কঠোর অবস্থান ও নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ বলেন, ‘এই সংকটময় সময়ে পাকিস্তান সৌদি আরব এবং আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছে।’
আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখতে পাকিস্তান যেকোনো গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। পবিত্র রমজান মাসের বরকতে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি সবার জন্য দোয়া করেন।