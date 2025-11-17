হোম > বিশ্ব > পাকিস্তান

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আল্লাহরই বাহিনী, তাঁর নামে লড়াই করে: আসিম মুনির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। ছবি: সংগৃহীত

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির বলেছেন, ‘পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আল্লাহর সেনাবাহিনী এবং আমাদের সেনারা আল্লাহর নামে লড়াই করে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতের মতো যদি আমাদের ওপর কোনো যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, ইসলামাবাদ তার কঠিন জবাব দেবে।’

উর্দু ভাষার দৈনিক জংয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর সম্মানে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে সেনাপ্রধান এসব মন্তব্য করেন। দুই দিনের সফরে রোববার ইসলামাবাদে পৌঁছান জর্ডানের রাজা।

ফিল্ড মার্শাল মুনির বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাদের মাথা উঁচু করে দিয়েছেন। একজন মুসলিম যখন আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, তখন শত্রুর দিকে নিক্ষিপ্ত ধুলো কণাকেও আল্লাহ ক্ষেপণাস্ত্রে পরিণত করেন।’

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে একনায়ক হওয়ার পথ করে দিল পাকিস্তানের পার্লামেন্ট

তিনি আরও বলেন, তিনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন এবং আল্লাহর কৃপায় পাকিস্তান শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করেছে।

ভারত-পাকিস্তানের আকস্মিক যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ কী

চলতি বছরের মে মাসের শুরুতে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর প্রমাণ ছাড়াই পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত। এরপর ৭ মে নয়াদিল্লি ‘অপারেশন সিঁদুর’ শুরু করে। এতে পাকিস্তানের ভেতরে একাধিক জঙ্গি স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানোর হয় বলে দাবি করে ভারত।

এরপর পাকিস্তান পাল্টা ‘অপারেশন বুনিয়ান-উন-মারসুস’ শুরু করে। দুই পক্ষের মধ্যে ভারী গোলাবর্ষণ ও ড্রোন হামলা চলতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

