হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

উত্তেজনার মধ্যেই জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র-ইরান তৃতীয় দফার আলোচনা শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার এই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ছবি: এএফপি

পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অচলাবস্থা কাটাতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তৃতীয় দফার পরোক্ষ আলোচনা শুরু হয়েছে। আলোচনার মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান জানিয়েছে, দুই পক্ষই বিদ্যমান সংকট নিরসনে ‘নতুন ও সৃজনশীল ধারণা এবং সমাধানের’ প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক শক্তির ব্যাপক উপস্থিতির কারণে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, ঠিক তখনই এই কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হলো। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার হুমকির মুখে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ তাদের নাগরিকদের ইরান ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণে ইরানের প্রতি যুদ্ধংদেহী সুর বজায় রাখলেও একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ খোলা রাখার কথা জানান। ট্রাম্প বলেন, তিনি এই বিরোধের একটি কূটনৈতিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দেবেন।

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা নিরসনের ক্ষীণ আশা আছে এখনো, পরবর্তী দফার আলোচনার তারিখ ঘোষণা

অন্যদিকে, ইরানও জানিয়েছে যে তারা একটি কূটনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজছে। তবে তেহরান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তারা আত্মরক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

ইরানে আগ্রাসনের পক্ষে ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের অনেকে, চাওয়া—আগে হামলা করুক ইসরায়েল

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি দেশটির অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বলেছেন, ইরান ‘কোনো অবস্থাতেই কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না’। তবে একই সঙ্গে তিনি এটিও পুনর্ব্যক্ত করেন যে, শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তির সুবিধা পাওয়ার অধিকার ইরানের জনগণের রয়েছে এবং দেশটি সেই অধিকার থেকে পিছু হটবে না।

সম্পর্কিত

অগ্রগতি হলেও ফলাফল ছাড়াই শেষ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা, ঝুলে রইল যুদ্ধের শঙ্কা

শান্তি কিংবা যুদ্ধ, উভয়ের জন্য প্রস্তুত ইরান

৫০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে হার মানলেন ইরানের বিক্ষোভে আহত ‘বডিবিল্ডার’

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দেখা ভারতীয় রেস্তোরাঁয়, মোদিকে জানিয়ে ‘আপ্লুত’ নেতানিয়াহু

মার্কিন–ইসরায়েলি গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ ও স্টেলথ যুদ্ধবিমান ঠেকাতে ইরানকে নজরদারি প্রযুক্তি ও রাডার দিচ্ছে চীন

তড়িঘড়ি তেল ট্যাংকারে ভরছে ইরান, উৎপাদন বাড়িয়েছে সৌদি আরবও

ইরানে আগ্রাসনের পক্ষে ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের অনেকে, চাওয়া—আগে হামলা করুক ইসরায়েল

অধিকৃত পশ্চিম তীরে দখলদার বসতি স্থাপনকারীদের জন্য কনস্যুলেট খুলছে যুক্তরাষ্ট্র

বেসামরিক ইসরায়েলিদের হত্যা ‘ন্যায্য’ নয়, তবে ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যার বিষয়ে নিশ্চুপ মোদি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা