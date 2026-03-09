হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই জনই বাংলাদেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: এএফপি

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে গতকাল রোববার (৮ মার্চ) সৌদি আরবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত দুই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার গেছে। প্রথমে নিহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীয় নাগরিক থাকার কথা জানা গিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে সৌদি সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, প্রাণ হারানো দুই জনই বাংলাদেশি নাগরিক।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার পরপরই সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছিল, নিহতদের একজন ভারতীয় এবং অন্যজন বাংলাদেশি। তবে রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টি নিয়ে অধিকতর তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তীতে নিশ্চিত করে, নিহতদের কেউই ভারতীয় নন। এই কূটনৈতিক তৎপরতার পর সৌদি সিভিল ডিফেন্স পুনরায় যাচাই-বাছাই করে জানায়, মৃত দুজনই বাংলাদেশের নাগরিক।

চলমান এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত মোট তিনজন বাংলাদেশি প্রাণ হারালেন। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এই সংঘাতে ২ জন পাকিস্তানি, ১ জন নেপালি এবং ৩ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। ভারতীয়দের মৃত্যু হয়েছে সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময়।

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান অন্তত ৯টি ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে। এর প্রতিটি জাহাজেই ভারতীয় ক্রু সদস্য ছিলেন।

