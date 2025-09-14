হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় নিহত বেড়ে প্রায় ৬৫ হাজার, অনাহারে মৃত ৪২০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাজায় ত্রাণ নিতে গিয়ে এমনই দুর্দশায় পড়তে হয় শিশুদের। যেখানে কান্নাই তাদের নিয়তি। ছবি: আনাদোলু

ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে। সেই অর্থে প্রায় দুই বছর ধরে অঞ্চলটিতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার দেশটি। এই সময়ের মধ্যে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দেড় লাখের বেশি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ৬৪ হাজার ৮০৩ জন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এর মধ্যে নতুন করে আরও সাতজন অনাহারে মারা গেছেন।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭টি মৃতদেহ হাসপাতালগুলোতে আনা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২০৫ জন। এ নিয়ে ইসরায়েলি হামলায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ২৬৪ জনে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, বহু মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপ ও সড়কে পড়ে আছেন। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছাতে না পারায় তাঁদের বের করে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহের সময় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আরও পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। এ নিয়ে ২৭ মে বিতর্কিত ‘গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন’ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪৮৪ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ হাজার ১১৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজন ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে, অপুষ্টি ও অনাহারে মারা গেছেন। ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনাহার ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২০ জনে। এদের মধ্যে ১৪৫ জন শিশু। মার্চের ২ তারিখ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ফিলিস্তিনিদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

জাতিসংঘ-সমর্থিত ক্ষুধা পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) জানিয়েছে, চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনিসে।

