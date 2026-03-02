হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আজ জাজিরা কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, তবে সব ক্রু বেঁচে গেছেন।

কুয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছে, আজ সোমবার সকালে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্রুদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

এর আগে আজ কুয়েতের আকাশে একটি আমেরিকান এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়। প্রাথমিক প্রতিবেদনে ধারণা করা হচ্ছে, ভুলক্রমে সেটিকে ভূপাতিত করা হয়ে থাকতে পারে।

بيان رقم 7

صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم... pic.twitter.com/HYX3LGqEX1

— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026
কুয়েত সেনাবাহিনীর অফিশিয়াল ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে, ‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আজ সকালে কয়েকটি মার্কিন সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, তবে তাদের ক্রুদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।’

তিনি জানিয়েছেন, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে, যার মাধ্যমে ক্রুদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।’

সরকারি মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, ঘটনা-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় করা হয়েছে এবং যৌথ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি নিশ্চিত করেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে এবং এ-সংক্রান্ত তথ্য শুধু অফিশিয়াল সূত্র থেকে সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

