৭২ ঘণ্টায় ৬ দেশে ইসরায়েলি হামলা

গত ৭২ ঘণ্টায় ছয় দেশে একযোগে হামলা চালিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে ইসরায়েল। কাতার থেকে শুরু করে লেবানন, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন ও গাজায় নির্বিচার বোমাবর্ষণ করে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরণের আক্রমণ আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে।
মঙ্গলবার কাতারের রাজধানী দোহায় হামাস নেতৃত্বের বৈঠকে লক্ষ্য করে ইসরায়েল একটি বিমান হামলা চালায়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছিল। হামলায় ছয়জন নিহত হন, যাদের মধ্যে ছিলেন হামাসের শীর্ষ নেতা খলিল আল-হাইয়ার ছেলে, তার কার্যালয়ের পরিচালক, তিনজন দেহরক্ষী এবং এক কাতারি নিরাপত্তা কর্মকর্তা। তবে শীর্ষ নেতারা হামলা থেকে বেঁচে গেছেন বলে জানা গেছে।
এই হামলা ইসরায়েলের সাম্প্রতিক সীমান্ত ছাড়িয়ে পরিচালিত হামলার অংশ। গত ৭২ ঘণ্টায় এটি ষষ্ঠ দেশ যেখানে ইসরায়েল আঘাত হেনেছে এবং চলতি বছরে সপ্তম।
গাজায় অব্যাহত বোমাবর্ষণ
সোমবার থেকে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৫০ জন নিহত এবং ৫৪০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। শুধু সোমবারেই নিহত হন ৬৭ জন, আহত হন ৩২০ জন। তাদের মধ্যে ১৪ জন খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের সময় নিহত হন। এ ছাড়া দুই শিশুসহ ৬ জন অনাহারে মারা গেছেন। মঙ্গলবার নিহত হন আরও ৮৩ জন, আহত হন ২২৩ জন।
ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সিটিতে উচ্চ ভবন লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে, অবকাঠামো ধ্বংস করছে এবং বাসিন্দাদের বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করছে। ফলে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৪ হাজার ৬৫৬ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্তত ৪০৪ জন অনাহারে মারা গেছেন। বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন এবং মৃত বলে ধারণা করা হচ্ছে।
যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও লেবাননে হামলা
সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান লেবাননের বেকা ও হেরমেল জেলায় বোমাবর্ষণ করে। এতে অন্তত পাঁচজন নিহত হন। ইসরায়েল দাবি করেছে, তারা হিজবুল্লাহর অস্ত্রাগার ও সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করেছে। তবে স্বাধীনভাবে এ দাবি যাচাই করা সম্ভব হয়নি। হিজবুল্লাহ এ ঘটনায় এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
গত নভেম্বরে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই লেবাননের ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে এবং পাঁচটি সীমান্ত ঘাঁটি দখল করে রেখেছে, যা যুদ্ধবিরতির শর্ত ভঙ্গ করছে। মঙ্গলবার বৈরুতের দক্ষিণে বারজা গ্রামে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় এক হিজবুল্লাহ সদস্য আহত হন।
সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলা
সোমবার গভীর রাতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান সিরিয়ার হোমসের একটি বিমানঘাঁটি ও লাতাকিয়ার কাছে সেনা ব্যারাকে হামলা চালায়। স্থানীয়রা তীব্র বিস্ফোরণ ও অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ শুনেছেন। তবে হতাহতের খবর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ হামলাকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রকাশ্য লঙ্ঘন এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার সরাসরি হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।
সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের (ডিসেম্বর ২০২৪) পর থেকে ইসরায়েল শত শত হামলা চালিয়েছে সিরিয়ার সামরিক ঘাঁটি ও অবকাঠামোতে। দখলকৃত গোলান মালভূমিতে ইসরায়েল সেনা উপস্থিতি আরও বাড়িয়েছে।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, শুধু ২০২৫ সালেই ইসরায়েল প্রায় ১০০ হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ৮৬টি বিমান হামলা ও ১১টি স্থল আক্রমণ। এতে ১৩৫টি স্থাপনা ধ্বংস ও ৬১ জন নিহত হয়েছেন।
তিউনিসিয়ার উপকূলে গাজা ফ্লোটিলায় হামলা
সোমবার রাতে তিউনিসিয়ার সিদি বু সাঈদ বন্দরে নোঙর করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার প্রধান জাহাজ ফ্যামিলি বোট-এ সন্দেহভাজন ইসরায়েলি ড্রোন হামলা চালায়। এতে আগুন লাগে, তবে যাত্রীরা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন। ছয়জন যাত্রী সবাই নিরাপদে আছেন।
মঙ্গলবার গভীর রাতে দ্বিতীয় হামলা হয়। যুক্তরাজ্যের পতাকাবাহী ফ্লোটিলার জাহাজ আলমা-তেও ইসরায়েলি ড্রোন হামলা হয়। এতে জাহাজের উপরের ডেকে আগুন লাগে, যদিও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
২০১০ সাল থেকে একাধিক ফ্লোটিলা গাজা অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করেছে, যেগুলোর বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরায়েল দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা আক্রান্ত হয়েছে।
কাতারে হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে হামলা
প্রথমবারের মতো ইসরায়েল কাতারে হামলা চালিয়েছে, যা তাদের ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দূরে। দোহায় ওয়েস্ট বে লেগুন এলাকায় বিস্ফোরণে কালো ধোঁয়া দেখা যায়। এ এলাকায় কূটনৈতিক মিশন, স্কুল, বাজার ও আবাসিক এলাকা রয়েছে।
হামাসের নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে কাতারে অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক কমান্ড সেন্টার সেন্টকম হামলার জায়গা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
ইয়েমেনে বিমান হামলা
বুধবার ইসরায়েল ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিমান হামলা চালায়। লক্ষ্য ছিল হুথি নিয়ন্ত্রিত এলাকা। হামলায় সানা বিমানবন্দর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যা এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো।
এর আগে গত ৬ মে ইসরায়েলি হামলায় বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন ধ্বংস হয় ও রানওয়েতে ব্যাপক ক্ষতি হয়। গত ২৮ আগস্ট ইসরায়েলি বিমান হামলায় সানায় হুথি সরকারের বৈঠক লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এতে হুথি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল-রাহাবি এবং একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন।