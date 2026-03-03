হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইরানি হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

ইরানি হামলার জেরে সৌদি আরব ও কুয়েতে দূতাবাস বন্ধ রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশে মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সিএনএন জানায়, সৌদি আরবের রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলার পর আজ মঙ্গলবার দূতাবাসটি বন্ধ রাখা হয়। দূতাবাস আগামীকাল খুলবে কি না, তা অবশ্য জানানো হয়নি। এদিকে কুয়েতে ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ দূতাবাস বন্ধ রেখেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কুয়েতের দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গত সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে কুয়েতের দূতাবাস থেকে ধোঁয়া ওঠার ভিডিও আসে। পরে সিএনএন ভিডিওটির ভৌগোলিক অবস্থানসহ সত্যতা যাচাই করে। এতে স্পষ্ট হয়, কুয়েতের ওই দূতাবাসে হামলা হয়েছে।

এ ছাড়া জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত জরুরি নয় এমন কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওই সব দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। এ ছাড়া ‘চরম ঝুঁকির’ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশ থেকে নাগরিকদের অবিলম্বে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

সম্পর্কিত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

এবার বন্ধ হলো বৈরুতে মার্কিন দূতাবাস

ইরানি হামলা চলতে থাকলে খুব শিগগির বিপদ বাড়বে উপসাগরীয় দেশগুলোর

ইরান যুদ্ধ ঘিরে ‘প্রজন্মের সবচেয়ে বড়’ শরণার্থী সংকটের আশঙ্কা

ইরানের হামলা ঠেকাতে হিমশিম, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে মার্কিন মিত্রদের ইন্টারসেপ্টর

ইরানের হামলায় মার্কিন বাহিনীর ৬৫০ জন হতাহত, দাবি আইআরজিসির

ইরানি হামলায় প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের জন্য নরকের দরজা আরও প্রসারিত হবে: আইআরজিসি

উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রাডার ধ্বংসের দাবি ইরানের

বেঁচে আছেন খামেনির ছেলে মোজতাবা

সৌদি আরবে এবার আরেক কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা