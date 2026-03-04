ইসরায়েলি হামলায় হাজারো ইরানি সেনা নিহতের দাবি

ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দাবি করেছেন, চলমান সংঘাতে ইরানে চালানো হামলায় হাজার হাজার ইরানি সেনা নিহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় রামাত দাভিদ বিমানঘাঁটির কমান্ডার কর্নেল ‘আলেফ’ বলেন, গত দুই দিনে আমরা হাজার হাজার ইরানি বাহিনীকে হত্যা করেছি।
ইসরায়েলের রামাত ডেভিড এয়ারবেজের এই কমান্ডার জানান, তিনি পূর্ব তেহরানে অবস্থিত একটি বৃহৎ ইরানি সামরিক কমপ্লেক্সে সর্বশেষ দফার হামলায় অংশ নেন।
তার ভাষায়, ‘বোমা ফেলার কয়েক সেকেন্ড আগে আমি ডান ও বামে তাকিয়ে দেখেছি, আমার পাশে ডজনখানেক যুদ্ধবিমান উড়ছে। তারা অবাধে উড়ছিল, শত শত টন নির্ভুল গোলাবারুদ নিক্ষেপ করছিল এবং লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করছিল।’