হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় হতাহত দুই লক্ষাধিক, ইসরায়েলি জেনারেলের বিস্ফোরক মন্তব্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অবসরপ্রাপ্ত ইসরায়েলি জেনারেল হারজি হালেভি। ছবি: এএফপি

গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক চিফ অব স্টাফ হারজি হালেভি সম্প্রতি এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, গাজা যুদ্ধে ২ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত বা আহত হয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বা তাঁর অধীনস্থরা যে কোনো আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরুর প্রথম ১৭ মাস ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত মার্চে পদত্যাগ করেন হারজি হালেভি। সম্প্রতি দক্ষিণ ইসরায়েলের একটি কমিউনিটি সভায় তিনি বলেন, গাজার ২২ লাখ জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি, অর্থাৎ ‘২ লাখেরও বেশি মানুষ’ নিহত বা আহত হয়েছেন। তাঁর এই অনুমান গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যের কাছাকাছি, যা এতদিন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা হামাসের অপপ্রচার (প্রোপাগান্ডা) বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তবে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো এই তথ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৪ হাজার ৭১৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৯ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া হাজার হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল শুক্রবারও ইসরায়েলি হামলায়, বিশেষ করে গাজা সিটির আশপাশে, ৪০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। তবে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত ফাঁস হওয়া ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা তথ্যে দেখা গেছে, নিহতদের ৮০ শতাংশেরও বেশি বেসামরিক নাগরিক। ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরায়েলে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছিল, যার মধ্যে ৮১৫ জন ইসরায়েলি এবং বিদেশি নাগরিক ছিলেন। নিহতদের মধ্যে আবার বেশির ভাগই ছিলেন সামরিক।

হালেভি বলেন, ‘এটি কোনো কোমল যুদ্ধ নয়। আমরা প্রথম মিনিট থেকেই গ্লাভস খুলে ফেলেছি।’ তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, ৭ অক্টোবরের হামলার আগেই ইসরায়েলের আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। সাবেক এই কমান্ডার জোর দিয়ে বলেন, আইডিএফ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সীমার মধ্যেই কাজ করে, যদিও তিনি নিজে তাঁর সামরিক সিদ্ধান্তে আইনি পরামর্শের কোনো প্রভাব অস্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, ‘কেউ আমাকে একবারও বাধা দেয়নি। একবারও না। সামরিক অ্যাডভোকেট জেনারেল (ইফাত তোমের-ইয়েরুশালমি), যার আমাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই, তিনিও না।’

ওয়াইনেট নিউজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রেকর্ডিংয়ে হালেভির এই মন্তব্য ছিল না। তবে পত্রিকাটির বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে, হালেভি মনে করেন, সামরিক আইনজীবীদের মূল কাজ হলো আইডিএফ-এর কর্মকাণ্ডের বৈধতা বিশ্বকে বোঝানো।

হালেভির এই মন্তব্য নিয়ে আইডিএফ-এর কাছে জানতে চেয়েছিল দ্য গার্ডিয়ান, তবে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কোনো মন্তব্য করেনি। ইসরায়েলি মানবাধিকার আইনজীবী মাইকেল সফার্দ বলেছেন, হালেভির বক্তব্য ‘নিশ্চিত করে যে আইনি উপদেষ্টারা কেবল রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করেন।’

গত বুধবার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের প্রতিবেদনে বলা হয়, হালেভির উত্তরসূরি আইডিএফ চিফ অব স্টাফ ইয়াল জামির অ্যাডভোকেট জেনারেল তোমের-ইয়েরুশালমির আইনি পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন। তোমের-ইয়েরুশালমি বলেছিলেন, আইডিএফ-এর আক্রমণের আগে গাজা সিটির প্রায় ১০ লাখ বাসিন্দাকে দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ না তাদের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়। গতকাল শুক্রবারের হামলায় নিহত ৪০ ফিলিস্তিনির অনেকেই সম্ভবত সেই সব মানুষ যারা দক্ষিণে যেতে পারেননি বা তাঁদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে চাননি, কারণ সেখানেও ইসরায়েলি বোমা হামলার ঝুঁকি ছিল।

সম্পর্কিত

সমৃদ্ধ করা ইউরেনিয়াম ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে: ইরান

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হবে না, এই জায়গা আমাদের: নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

৭২ ঘণ্টায় ৬ দেশে ইসরায়েলি হামলা

ইয়েমেনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলা, নিহত কমপক্ষে ৩৫

গাজায় নিহত বেড়ে প্রায় ৬৪ হাজার ৭০০, অনাহারে মৃত ৪০৪

গাজায় ত্রাণ কার্যক্রমে নিরাপত্তার দায়িত্বে ইসলামবিরোধী মার্কিন বাইকার গ্যাং

যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায়ই কি কাতার থেকে কার্যক্রম চালায় হামাস

আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনির প্রাণহানি, নতুন করে গাজা সিটি খালি করার নির্দেশ ইসরায়েলের

দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা