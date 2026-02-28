হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সম্পর্কিত

ইরানে এবারের মার্কিন হামলা ২০২৫ সালের চেয়ে ভিন্ন যেভাবে

আমরা হয়তো এক বা দুজন কমান্ডারকে হারিয়েছি: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শিরাজ

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রেভল্যুশনারি গার্ডের শীর্ষ কমান্ডার নিহত: রয়টার্স

পাল্টা হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিল আইআরজিসি

দোহার আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র

যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান: সামরিক সক্ষমতায় কে এগিয়ে

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস কী

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা