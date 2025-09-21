হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে আরও ৯১ ফিলিস্তিনি নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: এএফপি

গাজায় দিনে দিনে আরও তীব্র হচ্ছে ইসরায়েলি আগ্রাসন। গতকাল শনিবার উপত্যকাজুড়ে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আইডিএফের বোমা হামলা ও স্থল অভিযানে গতকাল উপত্যকায় অন্তত ৯১ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে।

কাতারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবাসিক ভবন, বাস্তুচ্যুতদের অস্থায়ী তাঁবু ও আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত স্কুলগুলোতে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গাজা সিটি থেকে পালানোর সময় ফিলিস্তিনিদের বহনকারী একটি ট্রাককেও হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। এসব হামলায় উপত্যকার সবচেয়ে বড় নগরী গাজা সিটিতে অন্তত ৭৬ জন নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের বহনকারী ওই ট্রাকে হামলায় নিহত হয়েছে চারজন। আল-জাজিরার তথ্যমতে, তাদের ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল রাস্তায়।

গতকাল গাজা সিটির সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফার পরিচালক মোহাম্মাদ আবু সালমিয়ার বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। ওই হামলায় পরিবারের পাঁচজনকে হারিয়েছেন আবু সালমিয়া।

বার্তা সংস্থা এএফপির তথ্যমতে, অন্যান্য দিনের মতোই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্ব পালন করছিলেন সালমিয়া। হঠাৎ কয়েকটি মরদেহ এল। দেখতে পেলেন আর কেউ নয়, তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যদের মরদেহ সেগুলো। এএফপিকে তিনি বলেন, ‘নিজের স্ত্রী ও ভাইয়ের মরদেহ দেখে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। এখন যেকোনো কিছু ঘটে যাওয়া সম্ভব। যেকোনো সময় নিজের প্রিয়জনের মরদেহ দেখতে হতে পারে আপনাকে।’

এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এ হামলাকে সন্ত্রাসী হামলা আখ্যা দিয়ে হামাস বলে, চিকিৎসকেরা যাতে গাজা ছেড়ে যায়, এ জন্য তাঁদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৭০০ স্বাস্থ্যকর্মীকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, আটক করেছে আরও চার শতাধিককে।

এদিকে, গাজা সিটির বহুতল ভবনগুলো একের পর এক ধ্বংস করে যাচ্ছে আইডিএফ। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর তথ্যমতে, গত দুই সপ্তাহে প্রায় ২০টি বহুতল ভবন ধ্বংস করেছে তারা। গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর এই তাণ্ডব শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ হাজার বাসিন্দা শহর ছেড়ে পালিয়েছে বলে জানিয়েছে গাজা কর্তৃপক্ষ।

সম্পর্কিত

৪৭ জিম্মির ছবি প্রকাশ করে ‘ফেয়ারওয়েল ফটো’ বলল হামাস

অতীতের তিক্ততা ভুলে সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ

পারমাণবিক সক্ষমতাও পেতে পারে সৌদি আরব, বললেন পাকিস্তানি মন্ত্রী

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ইসরায়েলি মালিকানার অভিযোগে এক্সপ্রেসভিপিএন বর্জনের ডাক

ক্লিওপেট্রার সময়ের নৌবন্দর মিলল মিসরের সাগরতলে

তুর্কি ব্যবসায়ীর ইয়টে প্রমোদভ্রমণে ট্রাম্পের কন্যা–জামাতা, নেপথ্যে বেয়াইয়ের লিবিয়া তেলচুক্তির সমীকরণ

গাজায় অনাহারে আরও ৪ জনের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬৫ হাজার

ইন্টারনেট ও মোবাইল সেবা বন্ধ, গাজার প্রাণকেন্দ্রে ঢুকছে ইসরায়েলি ট্যাংক

ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা জরুরি, কয়েক দিনের মধ্যেই চুক্তি: আল–শারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা