নতুন ভোরেও হামলায় কাঁপছে তেহরান, বেসামরিক প্রাণহানি অন্তত ১৩৩

ইরানের রাজধানী তেহরান মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে। আজ রোববার ভোরেও দ্বিতীয় দিনের মতো ইসরায়েলি-মার্কিন হামলা অব্যাহত আছে। এই হামলায় ইরানে অন্তত ১৩৩ জন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। খবর বিবিসির
বিবিসি জানিয়েছে, তেহরানে এখন সূর্য উঠছে, যেখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে বিস্ফোরণের শব্দ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শনিবার ইরানের রাজধানী কয়েক ডজন প্রাণঘাতী মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার শিকার হয়েছে এবং সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির মৃত্যু সত্ত্বেও এই বোমা হামলা অব্যাহত থাকবে বলে ট্রাম্প সতর্ক করেছেন।
আজ সকালে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ভিডিও পোস্ট করে। যেখানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার দৃশ্য দেখা যায়। তারা জানিয়েছে, ‘সেন্টকম এখন নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।’
কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীও (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা কয়েক ডজন যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করে আরও এক দফা হামলা শুরু করেছে।
আইডিএফ তাদের সর্বশেষ আপডেটে বলেছে, ‘ইসরায়েলি বিমান বাহিনী ইরানজুড়ে ইরানি সন্ত্রাসী সরকারের ৩০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে, যার মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, সরকারি লক্ষ্যবস্তু এবং সামরিক কমান্ড সেন্টার রয়েছে।’
ওয়াশিংটন ভিত্তিক ইরানি মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্টস নিউজ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৩৩ জন ইরানি বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়েছেন।
এক প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের ১৮টি প্রদেশজুড়ে অন্তত ৫৮টি হামলার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যার মধ্যে তেহরানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে।
সংস্থাটি সামরিক হতাহত, অবকাঠামো ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি এবং মারাত্মক ইন্টারনেট বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছে।