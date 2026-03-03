রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে জোড়া ড্রোন হামলা, প্রতিশোধের হুমকি ট্রাম্পের

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে সংঘটিত এই হামলায় দূতাবাসের অভ্যন্তরে আগুন ধরে যায় এবং ভবনটির আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও মার্কিন-ইসরায়েল সংঘাতের চরম উত্তেজনার মধ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটল।
সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বরাতে জানা গেছে, দুটি ড্রোন সরাসরি মার্কিন দূতাবাস প্রাঙ্গণে আঘাত হানে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে মন্ত্রণালয় জানায়, হামলার ফলে ভবনে ‘সীমিত’ পরিসরে আগুনের ঘটনা ঘটেছে এবং সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলার সময় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে এবং রিয়াদের কূটনৈতিক এলাকা থেকে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।
এই হামলার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম নিউজনেশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে হামলা এবং এই যুদ্ধে মার্কিন সেনা নিহতের জবাব কী হবে, তা আপনারা শিগগিরই জানতে পারবেন।’ তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র এর পাল্টা প্রতিশোধ নিতে বড় ধরনের পদক্ষেপের পরিকল্পনা করছে।
হামলা হওয়ার পরপরই রিয়াদের মার্কিন দূতাবাস এক জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে। সৌদি আরবে অবস্থানরত সব মার্কিন নাগরিককে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রিয়াদ, জেদ্দা ও দাহরানের নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত সীমিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত শনিবার থেকে ইরানের ওপর মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর ধারাবাহিক হামলার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার করেছে তেহরান। রিয়াদের এই হামলাকে সেই সংঘাতেরই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে কুয়েত ও জর্ডানে মার্কিন স্থাপনাগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।
বর্তমানে রিয়াদের কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তাব্যবস্থা কয়েক গুণ জোরদার করা হয়েছে এবং সৌদি কর্তৃপক্ষ হামলার উৎস শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে।