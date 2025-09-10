হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ত্রাণ কার্যক্রমে নিরাপত্তার দায়িত্বে ইসলামবিরোধী মার্কিন বাইকার গ্যাং

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি:: বিবিসি

গাজায় ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিতর্কিত এক মার্কিন বাইকার গ্যাংয়ের সদস্যদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে বিবিসির এক অনুসন্ধানে জানা গেছে। এই গ্যাংটির নাম ‘ইনফিডেলস মোটরসাইকেল ক্লাব’। অতীতে এই ক্লাবের ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস রয়েছে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিবিসি নিশ্চিত করেছে, অন্তত ১০ জন গ্যাং সদস্য বর্তমানে ‘ইউজি সলিউশনস’ নামে একটি বেসরকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের হয়ে গাজায় কাজ করছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) পরিচালিত ত্রাণ কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে গাজার ওই ত্রাণ কেন্দ্রগুলোতে ভিড় ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় শত শত হতাশ মানুষ নিহত হয়েছেন।

বিবিসির তদন্তে দেখা গেছে—গ্যাংটির নেতা জনি মালফোর্ড একসময় মার্কিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে গাজায় ইউজি সল্যুশনসের চুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। গ্যাংটির আরও অন্তত তিনজন শীর্ষ সদস্য—ল্যারি জ্যারেট, বিল সিবে এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রিচার্ড লফটন—গাজায় নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন।

ইনফিডেলস মোটরসাইকেল ক্লাব ২০০৬ সালে ইরাক যুদ্ধ থেকে ফেরা মার্কিন সেনাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। তারা নিজেদের ‘আধুনিক ক্রুসেডার’ মনে করেন এবং প্রতীক হিসেবে ক্রুসেডার ক্রস ব্যবহার করেন। গ্যাংটি অতীতে রমজান মাসে শূকর ভোজের আয়োজনসহ প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধী নানা কর্মকাণ্ড করেছে। তাদের ফেসবুক পেজেও নিয়মিত ইসলামবিদ্বেষী বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে।

‘কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স’ নামে একটি মার্কিন মুসলিম অধিকার সংস্থার উপপরিচালক এডওয়ার্ড আহমেদ মিচেল এই পরিস্থিতিকে ‘কু ক্লাক্স ক্ল্যানকে (কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী গ্যাং) সুদানে ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়ার সমান’ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত সহিংসতার পথ তৈরি করেছে, যার প্রমাণ গাজার সাম্প্রতিক প্রাণহানি।

অভিযোগ রয়েছে, ইউজি সল্যুশনসের কিছু নিরাপত্তাকর্মী ভিড় নিয়ন্ত্রণে গুলি চালিয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটি তা অস্বীকার করে দাবি করেছে—তারা শুধু সতর্কতামূলক গুলি ব্যবহার করা হয়েছে। তারা আরও দাবি করছে, তাদের সব কর্মী যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই শেষে নিয়োগপ্রাপ্ত।

জাতিসংঘের তথ্যমতে, গত মে মাসের শেষ থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাজায় ত্রাণ কেন্দ্রগুলোর কাছে অন্তত ১ হাজার ১৩৫ মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই ক্ষুধার্ত নারী ও শিশু। জাতিসংঘ জানিয়েছে, এর বড় অংশই ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে।

ইউজি সলিউশন প্রতিদিন একজন কর্মীকে প্রায় ৯৮০ ডলার এবং টিম লিডারদের ১ হাজার ৫৮০ ডলার পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইসলামবিদ্বেষী গ্যাং সদস্যদের এমন সংবেদনশীল দায়িত্বে নিয়োগ গাজায় মানবিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায়ই কি কাতার থেকে কার্যক্রম চালায় হামাস

আরও অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনির প্রাণহানি, নতুন করে গাজা সিটি খালি করার নির্দেশ ইসরায়েলের

দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কিছু হয়নি হামাস নেতাদের

তিউনিসিয়ার বন্দরে ড্রোন হামলার শিকার গাজামুখী গ্রেটা থুনবার্গের ফ্লোটিলা

ইসরায়েলে প্রাচীন মিসরের রানি বেরেনিসের প্রতিকৃতিসহ বিরল স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার

কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলের হামলা

গাজা নগরী খালি করার নির্দেশ, নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি—‘এটি কেবল শুরু’

মাহসা আমিনির মৃত্যুবার্ষিকী ঘিরে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভের ডাক

জেরুজালেমে ২ ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীর হামলা, ৬ ইসরায়েলি নিহত

মোদির কাছ থেকে নেতানিয়াহুকে শিক্ষা নিতে বললেন ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা