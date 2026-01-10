ট্রাম্পকে খুশি করতে দেশে ভাঙচুর চালাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা, মন্তব্য খামেনির

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতে বিক্ষোভকারীরা সহিংস কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। বিক্ষোভকারীদের ‘দাঙ্গাবাজ’ অভিহিত করে তিনি বলেন, তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতেই এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত।
এদিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো এক চিঠিতে ইরান এই বিক্ষোভকে ‘সহিংস নাশক কার্যক্রম ও ব্যাপক ভাঙচুরে’ রূপ দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত অভিযোগ করেন, হুমকি, উসকানি এবং অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান ‘বড় বিপদে’ রয়েছে।
অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আন্দোলনে রূপ নিয়েছে এই বিক্ষোভ। এ দফায় টানা ১৩ দিন ধরে দেশটিতে বিক্ষোভ চলছে। এর মাঝে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসবের জেরে কেউ কেউ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিও তুলেছেন।
বিবিসি পার্সিয়ান ও বিবিসি ভেরিফাই যাচাইকৃত ভিডিওতে দেখা গেছে, গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর জাহেদানে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হন। ভিডিওগুলোর একটিতে আয়াতুল্লাহ খামেনিকে ইঙ্গিত করে বিক্ষোভকারীদের ‘স্বৈরাচারের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।
আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয় একটি মসজিদের কাছে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হলে সেখানে কয়েকটি জোরালো বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায়।
এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে দেশজুড়ে প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ক্লাউডফ্লেয়ার ও নেটব্লকস। শুক্রবার অল্প পরিমাণে ইন্টারনেট ট্রাফিক ফিরে এলেও এর ফলে ইরান থেকে তথ্যপ্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।
মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য বলছে, বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪৮ জন বিক্ষোভকারী ও ১৪ জন নিরাপত্তা সদস্য নিহত হয়েছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর বিক্ষোভ শুরুর পর নিহত ৪৮ জন বিক্ষোভকারীর পাশাপাশি আরও অন্তত ২ হাজার ২৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নরওয়েভিত্তিক সংস্থা ইরান হিউম্যান রাইটস (আইএইচআরএনজিও) জানিয়েছে, অন্তত ৫১ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে নয়জন শিশু রয়েছে।
এদিকে গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা তাদের এমন জায়গায় আঘাত করব যেখানে সবচেয়ে বেশি লাগবে।’
তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর প্রশাসন ইরানের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে এবং মার্কিন সংশ্লিষ্টতার মানে এই নয় যে সেখানে সরাসরি সেনা পাঠানো হবে।
তিনি আরও বলেন, ‘আমার কাছে মনে হচ্ছে জনগণ এমন কিছু শহর দখল করে নিচ্ছে, যা মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও কেউ সম্ভব বলে ভাবেনি।’
এসব মন্তব্যের মাধ্যমে ইরান সরকার নিয়ে ট্রাম্পের আগের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। বৃহস্পতিবার তিনি বলেছিলেন, যদি তারা মানুষ হত্যা শুরু করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের খুব কঠোরভাবে আঘাত করবে।’
শুক্রবার টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে নিজের অবস্থানে অনড় থাকার বার্তা দেন খামেনি। ৮৬ বছর বয়সী ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ‘সবাই জেনে রাখুক, কয়েক লাখ সম্মানিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ক্ষমতায় এসেছে এবং যারা এটি অস্বীকার করে তাদের সামনে এই প্রজাতন্ত্র মাথা নত করবে না।’
এরপর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত সমর্থকদের এক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে খামেনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইরান কোনোভাবেই পিছপা হবে না।
এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবে উৎখাত হওয়া ইরানের শেষ শাহের পুত্র রেজা পাহলভি শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানান, ‘ইরানের জনগণকে সহায়তা করতে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে’।
ওয়াশিংটন ডিসির কাছাকাছি বসবাসকারী পাহলভি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিক্ষোভকারীদের রাস্তায় নামার আহ্বান জানান।
বিবিসিতে বার্তা পাঠাতে সক্ষম একজন ব্যক্তি জানান, ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় নগদ অর্থ তোলার এটিএমগুলো কাজ করছে না। পাশাপাশি ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় যেখানে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায় না, সেসব দোকানে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধেরও কোনো উপায় নেই। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, এমন আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দারা খাবার ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করতে সুপারশপগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।
