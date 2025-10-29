এবার কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতিকে হত্যা করল বিষ্ণোই গ্যাং

কানাডায় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তৎপরতা বেড়েছে। স্থানীয় সময় গত সোমবার এই গ্যাং কানাডার অ্যাবটসফোর্ড-ভিত্তিক এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতিকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া এক পাঞ্জাবি গায়কের বাড়িতে গুলি ছোড়ার দায়ও স্বীকার করেছে তারা। ঘটনার মাত্র এক দিন আগেই রাজস্থান পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এক সক্রিয় সদস্য জগদীপ সিং ওরফে জগ্গাকে গ্রেপ্তার করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্টে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য গোল্ডি ঢিলোঁ দাবি করেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি দর্শন সিং সাহসিকে হত্যার পেছনে তাদের গোষ্ঠী দায়ী। গ্যাংয়ের দাবি, সাহসি (৬৮) মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। সেই অর্থ না দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।
জানা যায়, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাবটসফোর্ডে নিজের বাড়ির বাইরে সাহসিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, হত্যাকারী তাঁর গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল। সাহসি গাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হামলাকারী গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সাহসিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাওয়া যায়, পরে হাসপাতালে মারা যান।
এই ঘটনার জেরে আশপাশে থাকা তিনটি স্কুলকে সতর্কতামূলক ‘শেল্টার-ইন-প্লেস’ প্রোটোকলের অধীনে লকডাউন করা হয়। অবশ্য এ ঘটনায় কোনো শিক্ষার্থী আহত হয়নি।
দর্শন সিং সাহসি ছিলেন বিখ্যাত টেক্সটাইল রিসাইক্লিং কোম্পানি ক্যানাম ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট। ১৯৯১ সালে তিনি কানাডায় অভিবাসী হন। একটি লোকসানে থাকা টেক্সটাইল রিসাইক্লিং ইউনিটকে বিশ্বমানের কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন। একজন সফল শিল্পপতির পাশাপাশি তিনি জনহিতকর কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন।
কমিউনিটির নেতারা এই ঘটনাটিকে কানাডায় বসবাসরত ভারতীয় অভিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
একই সময়ে পাঞ্জাবি গায়ক চন্নি নাট্টানের বাড়ির বাইরে গুলি ছুড়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।
গ্যাং সদস্য ঢিলোঁ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, গায়ক সর্দার খেরার সঙ্গে নাট্টান ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেই এই হামলা চালানো হয়েছে। ঢিলোঁ সতর্ক করে বলেন, নাট্টানের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই, তবে যে গায়কই খেরার সঙ্গে কাজ করবে, তার ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবেন।
কানাডা সরকার লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই গ্যাং বিশ্বব্যাপী সক্রিয় ৭০০-এরও বেশি শুটারের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করে ভারত।
বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দ্বারা সংঘটিত বহু আলোচিত অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে: র্যাপার ও রাজনীতিবিদ সিধু মুসওয়ালার হত্যাকাণ্ড; বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে হত্যার হুমকি।
তাদের স্বাধীন পাঞ্জাবের দাবিতে খালিস্তানপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র থাকারও অভিযোগ করে ভারত সরকার।