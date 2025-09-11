হোম > বিশ্ব > ভারত

ভারতে গৃহবধূকে হত্যার পর গোসল করে পালিয়েছে খুনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

হায়দরাবাদের সাইবারাবাদ আইটি হাব এলাকায় একটি বহুতল ভবনে গৃহবধূকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রেণু আগরওয়াল নামের ৫০ বছর বয়সী ওই নারীকে হাত-পা বেঁধে প্রথমে প্রেশার কুকার দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়। পরে ছুরি ও কাঁচি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর বাসা থেকে সোনা ও নগদ টাকা লুট করে পালায় খুনিরা। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, রেণু আগরওয়াল তার স্বামী ও ২৬ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে আবাসিক প্রকল্প ‘সোয়ান লেক অ্যাপার্টমেন্টে’-এর ১৩ তলায় বসবাস করতেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে স্বামী ও ছেলে কাজে চলে যান। বিকেল ৫টার দিকে স্বামী বারবার ফোন করেও স্ত্রীর কোনো সাড়া পাননি। এতে সন্দেহ হওয়ায় তিনি বাড়ি ফিরে আসেন।

বাসার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় প্লাম্বারের সাহায্যে বারান্দা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তিনি স্ত্রীর মরদেহ দেখতে পান।

পুলিশ জানায়, হত্যাকারীরা বাসায় ঢুকে প্রথমে রেণু আগরওয়ালের হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। তারা বাসা থেকে প্রায় ৪০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার এবং প্রায় এক লাখ রুপি নগদ নিয়ে যায়। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো, হত্যাকাণ্ডের পর খুনিরা ওই বাসায় গোসল করে, জামাকাপড় বদলায় এবং রক্তমাখা পোশাক ফ্ল্যাটেই ফেলে রেখে যায়।

তদন্তে প্রাথমিকভাবে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তারা দুজনই ওই আবাসিক প্রকল্পের গৃহকর্মী। তাদের নাম হার্ষা ও রৌশন। হার্ষা সম্প্রতি কলকাতার একটি ম্যানপাওয়ার এজেন্সির মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড থেকে হায়দরাবাদে এসে আগরওয়াল পরিবারের কাজে যোগ দিয়েছিল, আর রৌশন পাশের ফ্ল্যাটে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। সিসিটিভি ফুটেজে তাদের দুজনকে দুপুর বেলায় ১৩ তলায় যেতে দেখা গেছে। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন বিকেল ৫টা ২ মিনিটে। এরপর তারা রৌশনের মালিকের মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশ ধারণা করছে, তারা ঝাড়খণ্ডের রাঁচির দিকে পালিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কুকাটপল্লী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে, পাশাপাশি ভবনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুতল ভবনটি ‘গেটেড কমিউনিটি’ হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার ঘাটতি ছিল। হত্যাকাণ্ডের পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

