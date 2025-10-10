হোম > বিশ্ব > ভারত

কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বন্দুকসহ আটক এক ব্যক্তি

কলকাতা প্রতিনিধি  

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: পিটিআই

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠল। গতকাল বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে থেকে বন্দুকসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক দেবাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৫১) পেশায় একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক। জানা গেছে, তিনি নাকি কিছু নথি জমা দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে। কিন্তু গাড়ি তল্লাশির সময় পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এরপরই তাঁকে আটক করে কালীঘাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কালীঘাট এলাকা কলকাতার অন্যতম উচ্চ নিরাপত্তার অঞ্চল। সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকে এবং সিসিটিভি নজরদারি ও রুটিন চেকিং চলে। তবু একজন সাধারণ নাগরিক কীভাবে বন্দুক নিয়ে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারলেন, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। এ ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবলয় কি যথেষ্ট আঁটসাঁট, না কোথাও এখনো থেকে গেছে ফাঁকফোকর?

তদন্তকারীরা বলছেন, বন্দুকটি বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেবাঞ্জনের পরিবার দাবি করেছে, তাঁর কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু প্রশাসনিক মহলে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া গভীর। কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি প্রথম নয়, এর আগে ২০২৩ সালে এক যুবক একই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিলেন। আরও একবার এক ব্যক্তি বাড়ির পাঁচিল টপকে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিবারই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, তবু এ ধরনের পুনরাবৃত্তি প্রশাসনের গাফিলতি নিয়েই প্রশ্ন তুলছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোনো ভিআইপি জোনে নিরাপত্তাবলয় শুধু প্রযুক্তিনির্ভর নয়, মানসিক প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি মাঠপর্যায়ের সতর্কতা শিথিল হয়, তাহলে কোনো আধুনিক ব্যবস্থা দিয়েও শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রায়শই ভিড়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন, হঠাৎ জনগণের সঙ্গে কথা বলেন—এই মানবিক দিক তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ালেও নিরাপত্তার দিক থেকে তা অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলছে, পুলিশের একাংশ এ ঘটনার পর অভ্যন্তরীণ পুনর্মূল্যায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। নিরাপত্তা রুটিনে আরও স্তর যুক্ত করা হতে পারে। এখন প্রশ্ন, নাগরিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এমন ঘটনার পর সাধারণ মানুষও প্রশ্ন তুলছেন—যদি রাজ্যের প্রথম নাগরিকই নিরাপদ না থাকেন, তবে সাধারণ নাগরিক কতটা নিরাপদ?

সম্পর্কিত

কর্ণাটকে প্রতি মাসে নারীর সবেতন ঋতুকালীন ছুটির অনুমোদন

‘ভারতে জাতের কারণে আইপিএস অফিসারও অপমানিত হন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা’

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

তালেবানের সঙ্গে বৈঠকের পর কাবুলে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাস চালুর ঘোষণা দিল্লির

আদালতে প্রিয়াকে ‘সিনড্রেলার সৎমা’ বললেন কারিশমার সন্তানদের আইনজীবী

রুশ যুদ্ধবিমানগুলোর জ্বালানি শক্তিবর্ধক সরবরাহের শীর্ষে এখন ভারত: প্রতিবেদন

যুক্তরাজ্য থেকে ৪৬৮ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনবে ভারত, স্টারমার-মোদি চুক্তি

ভারত-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক ‘নতুন যুগের’ পথে

বিমানবাহিনী দিবসে পাকিস্তানের শহরগুলোকে ‘রোস্ট’ করে খেল ভারত

ঝাড়খন্ডে ভারী বৃষ্টিপাতে ৪৫৮ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ৮ হাজার ঘরবাড়ি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা