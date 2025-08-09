হোম > বিশ্ব > ভারত

কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

অনলাইন ডেস্ক

জম্মু-কাশ্মীরে নয় দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় কথিত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষের নবম দিনে আজ শনিবার দুই সেনা নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে এটি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কথিত সন্ত্রাসীদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষগুলোর মধ্যে একটি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ কর্পস সদর দপ্তর এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং এবং সিপাহি হারমিন্ডার সিং নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাতের লড়াইয়ে আরও দুজন সেনা আহত হয়েছেন, যা নিয়ে আহতদের সংখ্যা ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। শত শত সেনাসদস্য এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

অপারেশনে শত্রুদের অবস্থান শনাক্ত করতে ড্রোন ও অ্যাটাক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, গতকাল শুক্রবার আখাল এলাকায় একদল অস্ত্রধারীর উপস্থিতির খবর পাওয়ার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক গোলাগুলিতে একজন স্থানীয় অস্ত্রধারী নিহত হন। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক নলিন প্রভাত এই অপারেশনের তত্ত্বাবধান করছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুর্গম ভূখণ্ড ও বনভূমি হওয়ার কারণে সময় লাগছে।

