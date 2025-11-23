হঠাৎ স্থগিত ভারতীয় ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে

ভারতের তারকা নারী ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বহুল প্রতীক্ষিত বিয়ে হঠাৎ করে স্থগিত করা হয়েছে। বিয়ের সব প্রস্তুতি যখন শেষ পর্যায়ে, তখনই স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। এরপরই বিয়ে স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। স্মৃতির সহকারী তুহিন মিশ্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার পরপরই শ্রীনিবাস মান্ধানাকে দ্রুত সাংলির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জরুরি চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। পরিবার ও ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি মান্ধানা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে যান।
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত শ্রীনিবাস মান্ধানার অবস্থা স্থিতিশীল, তবে তিনি চিকিৎসকের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। পরিস্থিতির এই সামান্য উন্নতি পরিবারকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে।
বিয়ের আয়োজনকারীরা ইতিমধ্যে মিডিয়াকে জানিয়েছেন, আজকের নির্ধারিত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ঠিক কবে থেকে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আবার শুরু হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
সামদোলের মাণ্ডানা ফার্ম হাউসে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে সাজসজ্জা অপসারণের কাজও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।
স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছল—উভয় পরিবারের পক্ষ থেকেই অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন এই কঠিন সময়ে শ্রীনিবাস মান্ধানার চিকিৎসা ও সুস্থতার দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। তাই গণমাধ্যম ও ভক্তদের প্রতি পরিবারের অনুরোধ—গোপনীয়তা বজায় রাখা হোক।