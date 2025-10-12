রাত সাড়ে ১২টায় বাইরে কেন— ধর্ষণের ঘটনায় মমতার মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এক মেডিকেল শিক্ষার্থীর ধর্ষণের ঘটনায় করা মন্তব্যে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মমতা প্রশ্ন তোলেন, ২৩ বছর বয়সী ওই ছাত্রী কীভাবে গভীর রাতে ক্যাম্পাসের বাইরে গেলেন?
ঘটনার পর প্রথমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওই ছাত্রী একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়ত। তাহলে দায়িত্ব কার? রাত সাড়ে ১২টায় সে কীভাবে বাইরে গেল?’
মমতা আরও বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকেই তাদের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে এবং রাতের সময়ের ‘সংস্কৃতি’ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তিনি বলেন, ‘তাঁদের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। নিজেদের রক্ষা করতে হবে। জায়গাটা জঙ্গলের মতো এলাকা।’
বিজেপি শাসিত ওড়িশা সরকারের দিকে আঙুল তুলেও মমতা বলেন, ‘ওড়িশায় মেয়েরা সমুদ্রসৈকতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ওদের সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?’
দোষীরা শাস্তি পাবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। তিনি একে ‘অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুঃখজনক’ ঘটনা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, পুলিশ ইতিমধ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে।
মমতা বলেন, ‘আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। অন্য রাজ্যগুলোতেও এমন ঘটনা ঘটলে আমরা নিন্দা করি। মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা সব জায়গায়ই এমন ঘটনা ঘটেছে। সেসব রাজ্যের সরকারকেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।’
এদিকে বিজেপি মমতার মন্তব্যকে ‘ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করা’ বলে কটাক্ষ করেছে।
বিজেপি অভিযোগ করেছে, যৌন সহিংসতার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বদলে ভুক্তভোগীকেই দায়ী করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে লিখেছেন, ‘লজ্জাহীন@MamataOfficial নারীসমাজের কলঙ্ক, বিশেষ করে একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও। আরজিকর, সন্দেশখালির পর এবার এই ভয়াবহ ঘটনা। কিন্তু ন্যায়বিচার দেওয়ার বদলে তিনি ভুক্তভোগীকেই দোষ দিচ্ছেন!’
গৌরব আরও লিখেছেন, ‘যে মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের রাতের বেলা বাইরে যেতে বারণ করেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে দোষ চাপান, তাঁর নৈতিক অধিকার নেই মুখ্যমন্ত্রী থাকার। মানুষ এখন বুঝতে পারছে, তাঁরা এক হৃদয়হীন, বিশৃঙ্খল নেত্রীর ওপর ভরসা করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে হবে এবং আইনের আওতায় আসতে হবে।’
বিজেপির আরেক মুখপাত্র শাহজাদ পুনাওয়াল্লা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ‘বেটিকে (মেয়েকে) দোষ দেন, আর বালাত্কারিকে (ধর্ষককে) রক্ষা করেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘বারবার, আরজিকর, সন্দেশখালি, পার্ক স্ট্রিট প্রতিবারই এমন করেছেন। কাল যারা গলা ফাটাচ্ছিল সুপ্রিয়া শ্রীনিতে, প্রিয়াঙ্কা বদ্রা, রাহুল গান্ধীরা, এখন কি মুখ খুলবেন?’
ধর্ষণের শিকার ওই শিক্ষার্থী ওড়িশার জালেশ্বরের বাসিন্দা। তিনি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। গত শুক্রবার রাতে তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বের হয়েছিলেন। এ সময় কিছু পুরুষ তাঁদের কাছে আসে এবং জোর করে মেয়েটিকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
ঘটনায় বিমূঢ় মেয়েটির বাবা বলেন, মেয়েকে ওড়িশায় ফিরিয়ে নিতে চান তিনি। পশ্চিমবঙ্গে মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে আছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমার মেয়ে যন্ত্রণায় কাতর। এখন হাঁটতেও পারছে না, বিছানায় শুয়ে আছে। এখানে ওর নিরাপত্তা নেই, যে কোনো সময় ওকে মেরে ফেলতে পারে। তাই আমরা ওকে ওড়িশায় নিয়ে যেতে চাই। বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। ওকে আর পশ্চিমবঙ্গে রাখব না, ও ওড়িশাতেই পড়াশোনা করবে।’
তিনি আরও জানান, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঞ্জি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রশাসন আমাদের সাহায্য করছে। আমি চাই, আমার মেয়েকে ওড়িশার কোনো মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হোক।’
এই ঘটনায় আপু বাউরি (২১), ফিরদৌস শেখ (২৩) ও শেখ রিয়াজউদ্দিন (৩১) নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মেয়েটির সঙ্গে থাকা পুরুষ বন্ধুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনাটিতে ‘গভীরভাবে মর্মাহত’। তারা আশ্বস্ত করেছে, অপরাধীরা কোনোভাবেই পার পাবে না। এক্স-এ দেওয়া বিবৃতিতে পুলিশ বলেছে, ‘ভুক্তভোগীর যন্ত্রণা ওড়িশার যেমন, আমাদেরও তেমনি। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে আমরা কোনো প্রচেষ্টা বাদ রাখব না।’
ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মাঞ্জি ঘটনাটিকে ‘চরম নিন্দনীয় ও বেদনাদায়ক’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন আইনের বিধান অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সিনিয়র কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে সবসময় থাকবে ওড়িশা সরকার।’