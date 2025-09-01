চাকরি দেওয়ার কথা বলে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ওডিশায় গ্রেপ্তার ২

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ২২ বছরের এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৫ যুবকের বিরুদ্ধে। ভারতের উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাঁর দুই পরিচিত যুবক বাংরিপোশি এলাকা থেকে গাড়িতে তুলে নেন। পরে উদালা থানার এক এলাকায় গেলে সেখানে ওই তরুণীর অপরিচিত আরও তিনজন যুবক গাড়িতে ওঠে। অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে ধর্ষণের পর ওই নারীকে সড়কে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।
এই ঘটনায় একাধিক মামলা হয়েছে। পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
উড়িষ্যায় এর আগেও একাধিকবার ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত ১১ আগস্ট বালেশ্বরের এক ১৩ বছরের কিশোরী আগুন দিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করে। এর আগে গত জুলাই মাসে ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যা করেন। কলেজের হেড অব ডিপার্টমেন্টের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন বলে দাবি করেন ওই ছাত্রী।