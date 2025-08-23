হোম > বিশ্ব > ভারত

আমাকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে: অমর্ত্য সেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অমর্ত্য সেন। ফাইল ছবি

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ভারতে ক্রমবর্ধমান ভাষাগত অসহিষ্ণুতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গতকাল শুক্রবার কলকাতায় ‘ভারতের তরুণ সমাজ: তাদের কী ধরনের সামাজিক সুযোগ থাকা উচিত’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি বিশেষ করে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের প্রতি যে বিরূপ আচরণ, তা নিয়ে মন্তব্য তুলে ধরেন। এ নিয়ে প্রতিবেদন করেছে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

অমর্ত্য সেন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে প্রকাশিত একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী কিছু ব্যক্তিকে সন্দেহবশত বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কৌতুক করে বলেন, তাঁর নিজেরও ঢাকায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ তাঁর পৈতৃক ভিটা সেখানেই।

৯১ বছর বয়সী এই নোবেল জয়ী বলেন, ‘আমি সংবাদপত্রে দেখলাম যে একজন ব্যক্তিকে বাংলায় কথা বলার কারণে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। এটি আমাকে কিছুটা চিন্তিত করেছে।’ স্বভাবসুলভ রসবোধ থেকে তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি ঠিক করেছিলাম ফরাসি ভাষায় কথা বলব, কিন্তু সমস্যা হলো আমি ফরাসি জানি না।’

অমর্ত্য সেন আরও বলেন, ‘আমাকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে, কারণ আমার পৈতৃক বাড়ি ঢাকায়। আর তাতে আমার খুব একটা আপত্তি নেই।’

পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে জন্মগ্রহণকারী এই অর্থনীতিবিদ এ সময় একদল স্নাতক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

পরে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলাভাষীদের হয়রানি নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে অমর্ত্য সেন বলেন, ‘বাংলার মানুষ বা বাংলাভাষী মানুষেরা পেশাগত বাধা ও অসম্মানের শিকার হচ্ছেন।’

তিনি ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্যের ওপর জোর দেন এবং বলেন, বাংলা এবং পাঞ্জাবিসহ প্রতিটি সাংস্কৃতিক পরিচয়েরই নিজস্ব গুরুত্ব ও ঐতিহ্য রয়েছে, যা উদ্‌যাপন করা উচিত। তিনি বলেন, ‘আমি বলছি না যে বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতা সেরা, তবে আমাদের বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরা উচিত। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি সম্মান থাকতে হবে। যদি না থাকে, তবে প্রতিবাদ করতে হবে।’

সম্পর্কিত

আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে যেভাবে রাষ্ট্রহীন করে দিল ভারত

নেড়ি কুকুর নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলালেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

সরিষার তেলের সংকট, ৫ বছর পর ক্যানোলা তেল আমদানি করছে ভারত

একই মসজিদে রাহুল গান্ধী, ৪০ বছর পর ফিরে এল রাজীব গান্ধীর স্মৃতি

দিল্লিতে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

ত্রিপুরায় বিজিবি সদস্যকে আটকের খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামে আধার কার্ড বিতরণ বন্ধ করল বিজেপি সরকার

আমাদের আদর্শগত শত্রু বিজেপি, রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে: থালাপতি বিজয়

মুম্বাইয়ে ২০০৫ সালের বন্যার আতঙ্ক, ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৯৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টি

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা