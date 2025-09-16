ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতের ওডিশা রাজ্যের পুরীতে ১৯ বছরের এক কলেজছাত্রীকে তাঁর প্রেমিকের সামনেই ধর্ষণ করা হয়েছে। এই অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার এ তথ্য জানায় স্থানীয় পুলিশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার ওই তরুণী ও তাঁর প্রেমিক বলিহারচণ্ডী মন্দিরের পাশে বসে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন গিয়ে তাঁদের ভিডিও করতে শুরু করে। পরে ভিডিও মুছে দেওয়ার শর্তে টাকা দাবি করে। ওই যুগল টাকা দিতে অস্বীকার করলে দলের দুজন তরুণীকে ধর্ষণ করে। অন্যরা তাঁর প্রেমিককে মারধর করে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।
পুলিশ জানিয়েছে, মানসিক ধাক্কা সামলে সোমবার সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী মামলা করেন। এরপর তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। গ্রেপ্তারের আগে তারা ভিডিওগুলো মুছে দেয়। তবে দলের আরেকজন এখনো পলাতক।
সাম্প্রতিক সময়ে ওডিশায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। গত বুধবার ভুবনেশ্বরে এক লজে ৩ জন মিলে এক গায়িকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁকে বড় সংগীত প্রকল্পে সুযোগ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লজে ডাকা হয়। সেখানে তাঁকে নেশাদ্রব্যযুক্ত পানীয় খাইয়ে ধর্ষণ করা হয়। শনিবার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে, গত ৫ সেপ্টেম্বর কান্ধমালে গণেশ প্রতিমা বিসর্জন দেখতে বোনের গ্রামে যাচ্ছিল এক নবম শ্রেণির ছাত্রী। পথে ২৮ বছরের এক ব্যক্তি গাড়িতে তুলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। পাঁচ দিন পর ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত মাসে ময়ূরভঞ্জে ১০ বছরের এক সাঁওতাল কন্যাকে একই সম্প্রদায়ের ২০ বছরের এক যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই যুবককেও পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।