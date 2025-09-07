হোম > বিশ্ব > ভারত

কলকাতায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে দুই বন্ধুর ধর্ষণের শিকার তরুণী

কলকাতা প্রতিনিধি  

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত চন্দন মল্লিক ও দ্বীপ পলাতক। ছবি: সংগৃহীত

গত শুক্রবার রাতে দক্ষিণ কলকাতার মালঞ্চ এলাকার একটি ফ্ল্যাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে এক তরুণী (২০) দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্ল্যাটে গেলেও সেখানে উপস্থিত দুই বন্ধু মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেন ওই তরুণী।

গতকাল শনিবার সকালে হরিদেবপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী। পুলিশ অভিযুক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ করলেও, ঘটনার পর থেকে তাঁরা পলাতক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের ধরতে জোর তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

অভিযুক্তদের একজনের নাম চন্দন মল্লিক, অপরজনের নাম দ্বীপ। দ্বীপ সরকারি কর্মকর্তা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রাথমিকভাবে ভুক্তভোগী পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করে জানান, তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অসংগতি তদন্তকে কিছুটা জটিল করে তুললেও, পুলিশ নিশ্চিত করেছে, নির্যাতিতার বয়ান এবং মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কলকাতায় এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে কসবার একটি কলেজ ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই মামলার আদালতে অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়েছে। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে শহরে আবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটায় নারীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও কেন এমন অপরাধ ঠেকানো যাচ্ছে না, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

