হোম > বিশ্ব > ভারত

অন্ধ্র প্রদেশের কলেজে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর, বৈদ্যুতিক শক

অনলাইন ডেস্ক

ছবি: এনডিটিভি

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের পালনাদু জেলায় একটি সরকারি কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি একদল সিনিয়রের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের নামে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পালনাদুর দাচেপল্লি গভর্নমেন্ট জুনিয়র কলেজের এ ঘটনা এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে বলে একাধিক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে এনডিটিভি।

সূত্রমতে, ওই নবীন শিক্ষার্থীকে একটি হোস্টেলে নিয়ে মারধর করা হয় এবং বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। মারধরকারীরা সবাই কলেজটির দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক। তারাই ঘটনার ভিডিও ধারণ করে এবং ভুক্তভোগীকে হত্যার হুমকি দেয়। কলেজের বাইরের এক ব্যক্তিও তার ওপর হামলায় সহযোগিতা করে।

ভুক্তভোগীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়।

এদিকে কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীকে মারধর ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন বিক্ষোভ করেছে।

এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কিত

কিসের ভয়ে জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কিত ২৫টি বই নিষিদ্ধ করল ভারত

পুঁজিবাদের তামাশা: ই-কমার্স সাইটে রাখিবন্ধনের উপহার কার্ল মার্ক্সের ‘দ্য কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’

আদালতের নথিতে প্রকাশ পেল মোদি-মাস্কের বিরোধ

অপারেশন সিঁদুরে ৫ পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধানের

চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় বন্ধুকে খুন করল দুই তরুণ

কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

এক নারীকে বিয়ে করার পক্ষে যে যুক্তি দিলেন দুই ভাই

হিন্দি বলতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীকে জেলে দিল মহারাষ্ট্র পুলিশ

মার্কিন শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ মোদির

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা