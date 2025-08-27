অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে ভারতে বিল পাস, নিষিদ্ধ ৫ অ্যাপ

ভারতের সংসদ অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে নতুন আইন পাস করেছে। গত ২১ আগস্ট দেশটির লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হওয়া ‘প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫’ অনুযায়ী—টাকার দিয়ে খেলা যায় এমন সব অনলাইন গেমের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রতারণামূলক এসব গেমিং প্ল্যাটফর্ম আসক্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। এ কারণে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি হয়ে পড়েছিল।
এই আইনের আওতায় চলতি বছর পাঁচটি অনলাইন গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হলো— Winaura, Winstler 42, Casinohermes, Amunra 1 এবং Polymarket। সরকারের অভিযোগ, এগুলো অনুমোদনবিহীন জুয়া পরিচালনা, লাইসেন্স ছাড়াই গেম চালানো কিংবা আর্থিক নিয়ম লঙ্ঘনের মতো কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল।
এর আগেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ১৭৪টি বেটিং ও গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন যেসব জনপ্রিয় অ্যাপ বন্ধ হয় তার মধ্যে ছিল Mahadev, Parimatch, Fairplay,1 XBET, Lotus 365, Dafabet এবং Betwaysatta। আরও কয়েকটি আলোচিত অ্যাপ যেমন Betway, MELBET, AndarBahar Poker, Silver Luck, Big Winner, Betfair Live Line, Zodiac Casino, SuperDraft Sportsbook, Betstamp, Fun 88, PokerStars, Jackpot City Casino ও Spin Casino ইত্যাদি তালিকায় ছিল। এগুলোর বিরুদ্ধে স্থানীয় আইন ভঙ্গ, অবৈধ ক্যাসিনো খেলা প্রচার, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন চালানো এবং অফশোর বেটিং পরিচালনার অভিযোগ ছিল।
তবে বেশির ভাগ কোম্পানি জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রয়েছে। MPL, Games 24 x 7 (My 11 Circle), PokerBaazi এবং Zupee জানিয়েছে, নতুন জমা বন্ধ থাকলেও খেলোয়াড়েরা সহজেই অর্থ তুলে নিতে পারবেন। WinZO ঘোষণা করেছে, ২২ আগস্ট থেকে নিষিদ্ধ গেমগুলো প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। অন্যদিকে Probo ইতিমধ্যেই সব ধরনের অর্থ-সম্পর্কিত খেলা বন্ধ করে দিয়েছে।
নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর ভারতের অনলাইন গেমিং খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি দেশের ডিজিটাল গেমিং ইকোসিস্টেমকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলবে এবং জুয়া-নির্ভর প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।