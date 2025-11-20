হোম > বিশ্ব > ভারত

দশমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন নিতীশ, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী নিচ্ছে বিজেপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দশমবারের মতো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে নিতীশ কুমার (মাঝে) এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় দুই উপ–মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সম্রাট চৌধুরী (ডানে) এবং বিজয় সিংহ (বামে)। ছবি: সংগৃহীত

নিতীশ কুমার গতকাল বুধবার তাঁর পূর্বতন দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। এর পরপরই রাজ্যের গভর্নর বা রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানের কাছে গিয়ে সরকার গঠনের দাবি পেশ করেন তিনি। জানান, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএর বিধানসভা দল সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেছে।

ফলে বিহারে দশমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নিতীশ। আজ বৃহস্পতিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে তিনি শপথ নেবেন। এই অনুষ্ঠান শাসক জোটের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চও হয়ে উঠবে।

এনডিএ জোটসঙ্গীরা ঠিক করেছে—প্রতি ছয়জন বিধায়কের বিপরীতে একজন মন্ত্রী থাকবেন। সে হিসেবে বিজেপির ১৫ জন ও জেডি-ইউর ১৪ জন মন্ত্রী নিতীশের সঙ্গে শপথ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১৯ আসন নিয়ে জোটের তৃতীয় বৃহত্তম দল এলজেপি (আরভি) পাবে তিন মন্ত্রিত্ব। হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ও রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা পাবে একজন করে মন্ত্রী।

এলজেপি (আরভি) উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ চেয়েছিল, কিন্তু বিজেপি-জেডি-ইউ নেতৃত্ব একযোগে সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে। দিনের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে নিতীশ কুমারের দল জনতা দল-ইউনাইটেডের (জেডি-ইউ) বিধানসভা দলে নিতীশকে নেতা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

বিজেপি বিধানসভা দল নিজেদের নেতা হিসেবে সম্রাট চৌধুরীকে ও উপনেতা হিসেবে বিজয় সিংহকে বেছে নেয়। ওবিসি ও উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্বের পুরোনো এই সমন্বয় বজায় থাকছে। সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় সিংহ বিদায়ী সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। নতুন সরকারেও একই ভূমিকায় থাকছেন তাঁরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি ও এনডিএ জোট শাসিত রাজ্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে ঠিক হয়েছে।

এলজেপি (আরভি) প্রধান চিরাগ পাসওয়ান এই নির্বাচনে বড় শক্তি হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন নতুন সরকার রাজ্যের জন্য তাঁর প্রয়াত বাবা রাম বিলাস পাসওয়ানের স্বপ্ন পূরণ করবে। নিতীশের প্রশংসা করে জিতন রাম মাঞ্জি বলেন, ‘এ সময়ে এমন নেতা খুব কমই আছেন, যাঁরা সরকারবিরোধী মনোভাবের চাপ এড়িয়ে যেতে পারেন। ২০ বছর ক্ষমতায় থেকেও নিতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা এখনো উঁচুতে।’ আরেক সহযোগী দল আরএলএমের নেতা উপেন্দ্র কুশওয়াহা নারী ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিহারের মানুষ মোদি-নিতীশ নেতৃত্বকে আশীর্বাদ দিয়েছে।


তথ্যসূত্র: টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

