হোম > বিশ্ব > ভারত

নেপালে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে শত শত বন্দী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: এএফপি

জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছেন বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।

কাস্কি জেলা পুলিশ কার্যালয় জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিক্ষোভকারীরা জেলা কারাগারে প্রবেশ করলে ৭৭৩ জন বন্দী পালিয়ে যান।

এ ছাড়া দাং প্রদেশের তুলসিপুর এলাকার পুলিশ জানায়, তুলসিপুর কারাগার থেকে আরও ১২৭ জন বন্দী পালিয়েছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নেপালের আরও কিছু কারাগারে অনুরূপ পালানোর ঘটনা ঘটতে পারে, তবে সেগুলোর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনো পাওয়া যায়নি।

দিনভর সহিংসতায় সরকারি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিক্ষোভে দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।

সম্পর্কিত

নেপালের বিক্ষোভ নিয়ে যা বলল ভারত

পূজামণ্ডপে প্রতিমার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিল্লি মুখ্যমন্ত্রীর

নির্বাচনের আগে চা-শ্রমিকদের জমির মালিকানা দিতে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘মমতা দিদুন, মাকে ফেরত দিন’—পাঁচ বছরের শিশুর খোলাচিঠি ভাইরাল

৪০০ কেজি বোমা বিস্ফোরণের ভুয়া হুমকিতে তটস্থ মুম্বাই, নেপথ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ

উত্তরাখণ্ডে ভুয়া সাধু-সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে পুলিশ, গ্রেপ্তার ১৪

সাহস থাকলে মার্কিন পণ্যে ৭৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে দেখান: মোদিকে কেজরিওয়াল

ভারতের মিরাটে ‘ন্যুড গ্যাং’ আতঙ্ক, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ভারতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন: ওয়েইসির সমর্থনে গতি পেল বিরোধী শিবির

কলকাতায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে দুই বন্ধুর ধর্ষণের শিকার তরুণী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা