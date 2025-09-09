নেপালে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে শত শত বন্দী

জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছেন বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।
কাস্কি জেলা পুলিশ কার্যালয় জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিক্ষোভকারীরা জেলা কারাগারে প্রবেশ করলে ৭৭৩ জন বন্দী পালিয়ে যান।
এ ছাড়া দাং প্রদেশের তুলসিপুর এলাকার পুলিশ জানায়, তুলসিপুর কারাগার থেকে আরও ১২৭ জন বন্দী পালিয়েছেন।
স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নেপালের আরও কিছু কারাগারে অনুরূপ পালানোর ঘটনা ঘটতে পারে, তবে সেগুলোর আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনো পাওয়া যায়নি।
দিনভর সহিংসতায় সরকারি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিক্ষোভে দেশজুড়ে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে।