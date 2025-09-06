হোম > বিশ্ব > ভারত

নতুন অভিবাসন আইন ক্ষমতাসীন বিজেপির নির্বাচনী চাল: মমতা

কলকাতা প্রতিনিধি  

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক অভিবাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে সরাসরি নির্বাচনী চাল বলে অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তিনি এ কথা বলেন। মমতা আরও বলেন, এই আইন প্রণয়নের আগে সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি, স্থায়ী কমিটি বা সিলেক্ট কমিটিতেও পাঠানো হয়নি। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।

বিধানসভায় এই ইস্যুতে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়, যেখানে অভিযোগ তোলা হয়েছে—বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের শুধু সন্দেহের বশে ‘বিদেশি’ আখ্যা দিয়ে আটক করা হচ্ছে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই মমতা তীব্র আক্রমণ করেন।

তাঁর কথায়, ‘এই নিয়ম আনার আসল উদ্দেশ্য ২০২৬ সালের ভোটে প্রভাব বিস্তার করা। কিন্তু ভোটার তালিকায় কাউকে যুক্ত করেই বিজেপি জিততে পারবে না। এই বিধানসভায় থাকব আমরা, থাকবেন অন্য বিরোধী দলের সদস্যরা। বিজেপির অস্তিত্বই থাকবে না।’

বিধানসভায় মমতার বক্তব্য চলাকালে বিরোধী বিজেপি বিধায়কেরা শোরগোল শুরু করেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কাগজ ছুড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগ ওঠে। স্পিকার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় চার বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে অন্যতম দলের প্রধান হুইপ শঙ্কর ঘোষ।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘বিজেপি বাংলার বিরোধী। তারা সংসদীয় নিয়ম ভেঙে চিৎকার করছে, কাগজ ছুড়ছে। এটা অগণতান্ত্রিক, অশোভন এবং বেআইনি। কিন্তু এসব করে আমাকে চুপ করানো যাবে না।’

বিজেপি বিধায়কেরা পাল্টা স্লোগান দেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে ‘চোর’ বলে কটাক্ষ করেন। উত্তরে মমতা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম টেনে বলেন, ‘সবচেয়ে বড় চোর তো মোদি। মোদি চোর, অমিত শাহ চোর, বিজেপি চোর।’

এ ধরনের তিক্ত বাক্যবিনিময় বিধানসভাকে উত্তপ্ত করে তোলে।

এবার কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুসারে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং প্রতিবেশী এক দেশের সংখ্যালঘুরা, যারা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে প্রবেশ করেছে, তারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই থাকতে পারবে। বিজেপি বলছে, এই উদ্যোগ মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয়। কিন্তু মমতার অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা হচ্ছে ভোটে সুবিধা নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে।

সম্পর্কিত

জাতিসংঘে অনুপস্থিত মোদি, কী বার্তা দিচ্ছে দিল্লি

অপরাধমুক্তির ডাক মোদির, কিন্তু নিজের দলেরই ৪০ শতাংশ মন্ত্রী মামলার আসামি

ভারত ভাঙার ডাক: অস্ট্রীয় অর্থনীতিবিদের এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল দিল্লি

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন রণক্ষেত্র ‘টুথপেস্ট’

উত্তর প্রদেশে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে হেনস্তার শিকার পশ্চিমবঙ্গের তরুণী

ভারত ভেঙে ফেলার ডাক, অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিবিদের এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মোদি সরকার

৫০ বছরে অর্ধেক হয়েছে জন্ম-মৃত্যুহার, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি শ্লথ

কুণাল ঘোষের নামে ১০০ কোটি রুপির মানহানির মামলা মিঠুন চক্রবর্তীর

নাগরিক হওয়ার আগেই ভোটার হয়েছেন সোনিয়া, বিজেপির নতুন অভিযোগ

ভোটের আগে সর্বভারতীয় বৈঠকে আরএসএস, নজর পশ্চিমবঙ্গ-পাঞ্জাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা