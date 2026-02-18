হোম > বিশ্ব > ভারত

চীনা রোবটকে ‘নিজেদের উদ্ভাবন’ দাবি করে বিপাকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

চীনের কোম্পানি ‘ইউনিট্রি রোবটিক্স’ প্রথম রোবটটি তৈরি করে ও বাজারজাত করে। ছবি: এএফপি

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত ‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট’-এ চীনের তৈরি একটি রোবটিক কুকুরকে নিজেদের উদ্ভাবন হিসেবে দাবি করে চরম বিতর্কের মুখে পড়েছে উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা ও জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্টল থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার খবরও পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সোমবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ফ্ল্যাগশিপ এআই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সেখানে গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটির ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’-এর অধ্যাপক নেহা সিং রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম ডিডি নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, ‘ওরিয়ন’ নামের এই রোবটটি তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়েই ‘তৈরি’ করা হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনলাইন ব্যবহারকারীরা দ্রুতই রোবটটির আসল পরিচয় শনাক্ত করেন। তারা প্রমাণসহ তুলে ধরেন যে, প্রদর্শিত রোবটটি আসলে চীনের কোম্পানি ‘ইউনিট্রি রোবটিক্স’-এর তৈরি ‘গো-২’ (Go2) মডেলের একটি বাণিজ্যিক রোবট। বাজারে যার দাম প্রায় ২ লাখ রুপি (২২০০ ডলার বা ১৬০০ পাউন্ড)। এটি বিশ্বজুড়ে যে কেউ কিনতে পারে।

বিতর্ক তুঙ্গে উঠলে আজ বুধবার গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি এক বিবৃতিতে এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তারা পুরো বিষয়টিকে একটি ‘প্রোপাগান্ডা ক্যাম্পেইন’ বা অপপ্রচার হিসেবে বর্ণনা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, রোবটিক প্রোগ্রামিং আমাদের শিক্ষার্থীদের এআই প্রোগ্রামিং শেখানোর একটি প্রচেষ্টার অংশ। বিশ্বজুড়ে সহজলভ্য প্রযুক্তি ও টুলস ব্যবহার করে বাস্তবধর্মী দক্ষতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।’

অধ্যাপক নেহা সিং পরবর্তীতে সাংবাদিকদের জানান, তাঁর বক্তব্য ভুলভাবে বোঝা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘হয়তো আমি যা বলতে চেয়েছি তা ভালোভাবে বোঝাতে পারিনি, অথবা আপনারা আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেননি।’

এদিকে এই জালিয়াতির অভিযোগ ওঠায় আয়োজকদের জন্য বিষয়টি চরম বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে ওই রোবটের ভিডিওটি শেয়ার করেছিলেন। বিতর্কের জেরে পরবর্তীতে তাঁর পোস্টটি ডিলিট বা মুছে ফেলা হয়।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বিতর্কের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাদের স্টল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও অনুষদ সদস্যরা দাবি করেছেন তারা এমন কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা পাননি। তবে এর কয়েক ঘণ্টা পরেই খবর আসে যে, ওই স্টলের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত বিবিসির একজন সংবাদকর্মী জানিয়েছেন, ওই বুথের আলো নেভানো ছিল এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মীকে দেখা যায়নি।

ভারতের আইটি সচিব এস কৃষ্ণান এই বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যা ঘটেছে তা যেন সম্মেলনে অন্য অংশগ্রহণকারীদের কঠোর পরিশ্রমকে ম্লান করে না দেয়। এ ধরনের সুযোগ ব্যবহার করে অন্য কিছু হওয়ার চেষ্টা করা বা অপ্রয়োজনীয় শোরগোল সৃষ্টি করা ঠিক নয়। সবাইকে আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।’

উল্লেখ্য, ১০০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি এবং গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের মতো ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই পাঁচ দিনব্যাপী সম্মেলনটি ভারতকে বিশ্বের এআই হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে। তবে শুরুর দিন থেকেই অনুষ্ঠানটি নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। যদিও আয়োজকেরা দাবি করেছেন, পরবর্তীতে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

কলকাতায় গায়কসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

আসামে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, সংঘাতকালে এরা বাংলাদেশের পক্ষ নেবে: হিমন্ত

ভারতে ইসরায়েলি নারীকে ধর্ষণ, ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

বিএনপির জয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সেতু পুনর্গঠনের প্রত্যাশা শান্তিনিকেতন–বিশ্বভারতীর

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

‘বাংলাদেশের নির্বাচনে বিজেপির প্রথম পদচিহ্ন, ১ আসনে জয়ী’—ভারতীয় গণমাধ্যমের শিরোনাম

র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০ ধাপ এগোলেও দুই দেশে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার হারাল ভারত

মোদির রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে চাই না—ট্রাম্পের মন্তব্যের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে ভারত

‘আমার তারেক ভাইকে’ মমতার শুভেচ্ছা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা