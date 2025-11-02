রাজস্থানে ট্রাকের পেছনে তীর্থযাত্রীবোঝাই বাসের ধাক্কা, নিহত ১৫

ভারতের রাজস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে একটি বাসের ধাক্কায় কমপক্ষে ১৮ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানী জয়পুর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে ফালোদি জেলার মাতোদা গ্রামের কাছে ভারত-মালা হাইওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা সবাই যোধপুরের সুরসাগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা বিকানেরের কোলায়েত মন্দির থেকে কপিল মুনি আশ্রমে প্রার্থনা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন।
রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য সব ধরনের সহায়তা এবং আহত ব্যক্তিদের সঠিক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘ফালোদি জেলার মাতোদা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এতগুলো মানুষের প্রাণহানি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। আমি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত ব্যক্তিদের সবার যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি ভগবানের কাছে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি ও আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’
সাবেক মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও প্রাণহানিতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘আমি এইমাত্র খবর পেলাম যে ফালোদির মাতোদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জন মারা গেছেন। এ খবর শুনে আমার হৃদয় গভীরভাবে ভারাক্রান্ত। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি নিহত ব্যক্তিদের তাঁর চরণে স্থান দেন, তাঁদের পরিবারকে শক্তি দেন এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য দান করেন।’
রাজস্থানে সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। গত মাসে জয়সালমেরে একটি স্লিপার বাসে আগুন লাগার ঘটনায় ২৬ জন পুড়ে মারা যান।