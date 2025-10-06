হোম > বিশ্ব > ভারত

ভারতে হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মরল ৮ রোগী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জয়পুরের একটি হাসপাতালে আগুনে পুড়ে অন্তত ৮ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরের সওয়াই মান সিংহ (এসএমএস) সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে আগুনে ৮ জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অনুরাগ ধাকড় জানান, নিউরো আইসিইউতে তখন ১১ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। মালপত্র রাখার একটি কামরায় হঠাৎ আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুন লাগার পর মুহূর্তেই ধোঁয়ায় ভরে যায় পুরো ফ্লোর। আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু হয় রোগী ও স্বজনদের মধ্যে। আগুনে বিভিন্ন নথি, আইসিইউর যন্ত্রপাতি, রক্তের নমুনা রাখার টিউবসহ অনেক কিছু পুড়ে যায়।

হাসপাতালের কর্মী আর স্বজনেরা রোগীদের বাইরে বের করে আনতে শুরু করেন। অনেকে বিছানাসহ রোগীদের টেনে বাইরে নিয়ে যান। খবর পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তারা।

ঘটনার সময় উপস্থিত ওয়ার্ড বয় বিকাশ সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, তিনি ও আরও কয়েকজন কর্মী যতটা সম্ভব রোগী বের করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা তখন অপারেশন থিয়েটারে ছিলাম। আগুন লাগার খবর শুনে দৌড়ে যাই। অন্তত তিন-চারজন রোগীকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আর ভেতরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।’

বিকাশ আরও জানান, পুলিশ কিছুটা পরে আসে। তবে প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে তারাও তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ফায়ার সার্ভিস এলে দেখা যায় পুরো ওয়ার্ড ধোঁয়ায় ডুবে গেছে। দমকলকর্মীরা ভবনের বিপরীত পাশের জানালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন।

এ ঘটনায় রোববার রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, বিধানসভা বিষয়ক মন্ত্রী জোগারাম প্যাটেল ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জওহর সিংহ বেধাম। প্যাটেল ও বেধাম প্রথমে ঘটনাস্থলে গেলে দুই রোগীর স্বজন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, আগুন লাগার পর হাসপাতালের কর্মীরা পালিয়ে যান। এ ছাড়া রোগীদের অবস্থার ব্যাপারে কোনো তথ্যও দেওয়া হয়নি।

এক রোগীর স্বজন বলেন, ‘আমরা ধোঁয়া দেখে স্টাফদের জানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা গুরুত্ব দেয়নি। পরে আগুন লাগলে ওরাই প্রথমে পালিয়ে যায়। এখন আমরা আমাদের রোগীর খোঁজ পাচ্ছি না। কেউ কিছু জানাচ্ছে না।’ পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। রোগীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

