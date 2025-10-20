হোম > বিশ্ব > ভারত

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দুই সন্তান রেখে অলোকের কাছে চলে গিয়েছিলেন পূজা। ছবি: সংগৃহীত

কাজকর্মে সাহায্যের জন্য বাড়িতে আসেন দেবরের ছেলে। তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এক নারী। থানা পর্যন্ত গড়ায় এ ঘটনা। থানায় দেবরের ছেলে সেই সম্পর্ক আর এগিয়ে নিতে না চাইলে নিজের কবজি কেটে ফেলেন ওই নারী। ভারতের উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে ঘটেছে এই ঘটনা।

দিল্লির বাসিন্দা পূজা মিশ্র নামে ওই নারী। স্বামী ললিত কুমার মিশ্র এবং ৭ ও ৬ বছর বয়সী দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার তাঁর। কাজকর্মে সাহায্য করতে স্বামী ললিতের ভাইয়ের ছেলে অলোক মিশ্র ওই পরিবারটিতে আসেন। তারপর এক সময় ১৫ বছরের ছোট বয়সের অলোকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন পূজা।

সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ললিত অলোককে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেন। তখন দুই সন্তানকে ফেলে পূজা অলোকের সঙ্গে বরেলিতে চলে যান। সেখানে তাঁরা সাত মাস একসঙ্গে থাকেন।

দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেওয়ায় অলোক সীতাপুরে নিজের বাড়িতে ফিরে যান। পূজাও সেখানে গেলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য দুজনকে থানায় ডাকা হয়।

সেখানে অলোক যখন জানান তিনি আর পূজার সঙ্গে থাকতে চান না, সে সময় পূজা থানার ভেতরে নিজের কবজি কেটে ফেলেন। এ ঘটনায় উপস্থিত সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পূজাকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে লখনৌয়ে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। আরও বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

সম্পর্কিত

যে কারণে রেকর্ডসংখ্যক ভারতীয়কে বের করে দিচ্ছে কানাডা

ভারতের মহারাষ্ট্রে মিনি ট্রাক খাদে পড়ে ৮ জনের মৃত্যু, আহত ১৫ জনের বেশি

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে স্ত্রী ভরণপোষণ চাইতে পারবেন না: দিল্লি হাইকোর্ট

খাবারের সন্ধানে আবর্জনার স্তূপে চিতা, ভিডিও ভাইরাল

অপারেশন সিঁদুর ছিল ট্রেলার, পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি মাটি এখন ব্রহ্মসের আওতায়: রাজনাথ সিং

ভারতের পার্লামেন্টের পাশে এমপিদের অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ড

২৭ মাস বেতন নেই, কর্ণাটকে সরকারি দপ্তরের সামনে ‘আত্মহত্যা’ কর্মচারীর

ভারতে ২৪ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির গণ-আত্মহত্যার চেষ্টা, নেপথ্যে যা জানা গেল

আসামে সেনাক্যাম্পে হামলা, উলফার দায় স্বীকার

সস্তা তেল, বড় ঝুঁকি: ভারত কি রাশিয়াকে ছাড়া চলতে পারবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা